Новий пакет допомоги Україні від Естонії - що увійде

Уряд Естонії схвалив новий пакет військової допомоги для України. Представники виконавчої гілки влади підтримали рішення міністра оборони Ханно Певкура відправити в Україну необхідні артилерійські боєприпаси. Про це пише видання err.ee.

Зокрема, до списку увійдуть артилерійські боєприпаси 155 мм калібром.

“Ці снаряди є внеском Естонії в ініційовану нею угоду Європейського Союзу про спільне відправлення мільйона снарядів в Україну. Завтра в "Рамштайні" я також зустрінуся з міністром оборони України Олексієм Резніковим, з яким ми обговоримо, як і чим ще Естонія може допомогти Україні", - сказав Певкур.

Made a decision and informed new 🇪🇪gov, that @MoD_Estonia will send 155mm shells to 🇺🇦 as our share of 🇪🇺 1 million rounds to 🇺🇦. Additionally night vision and 5.56mm ammunition for UA Army. Will discuss more closely 🇪🇪 help to 🇺🇦 with @oleksiireznikov tomorrow in Ramstein. — Hanno Pevkur (@HPevkur) April 20, 2023

Крім того, Естонія дарує Збройним силам України прилади нічного бачення та боєприпаси до стрілецької зброї.

В міністерстві оборони повідомили, що разом із протиповітряною обороною артилерійські боєприпаси наразі є найважливішою військовою потребою України в боротьбі з агресором.

Україна щомісяця використовує близько 60-210 тисяч артилерійських снарядів, а Російська Федерація – 600-1,8 мільйона снарядів щомісяця.

Щоб подолати критичний дефіцит потужностей України, Естонія запропонувала державам-членам Європейського Союзу на Європейській раді, що відбулася в лютому, спільно придбати щонайменше один мільйон снарядів калібру 155 мм для допомоги Україні.

Як стало відомо раніше, Франція і Польща не можуть дійти згоди через суперечку щодо того, хто має отримати спільні контракти ЄС на закупівлю боєприпасів в Україні — лише місцеві фірми чи конкуренти з інших країн.

Незважаючи на те, що лідери ЄС схвалили цю схему і навіть виділили 2 мільярди євро на її фінансування, країни з тих пір зіткнулися з розбіжностями щодо того, як витратити 1 мільярд євро, виділений на спільні контракти.

За словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкна, суперечка означає, що сторони можуть не досягти згоди до зустрічі міністрів закордонних справ у понеділок.

“Те, що в Європі вдалося погодити ініціативу Естонії передати Україні один мільйон артилерійських снарядів протягом 12 місяців, це саме по собі велике досягнення. Але очікувалося, що технічна сторона гальмуватиме”, – прокоментувала Цахна.

Вчора міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні, що включає боєприпаси для наданих США раніше реактивних систем залпового вогню HIMARS, артилерійські снаряди та протитанкові засоби на суму до 325 мільйонів доларів.

Крім боєприпасів для HIMARS, у пакет допомоги входять 155-міліметрові та 105-міліметрові артилерійські снаряди, ракети для комплексів TOW, протитанкові гранатомети АТ-4 та протитанкові міни.

Також у квітні Україна отримала 23 520 боєприпасів калібру 40 міліметрів від Німеччини.