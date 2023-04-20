Новый пакет помощи Украине от Эстонии – что войдет

Правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи для Украины. Представители исполнительной ветви власти поддержали решение министра обороны Ханно Певкура отправить в Украину необходимые артиллерийские боеприпасы. Об этом пишет издание err.ee.

В частности, в список войдут артиллерийские боеприпасы калибром 155 мм.

"Эти снаряды являются вкладом Эстонии в инициированное ею соглашение Европейского Союза о совместном отправлении миллиона снарядов в Украину. Завтра в " Рамштайне" я также встречусь с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, с которым мы обсудим, как и чем еще Эстония может помочь Украине", - сказал Певкур.

Made a decision and informed new 🇪🇪gov, that @MoD_Estonia will send 155mm shells to 🇺🇦 as our share of 🇪🇺 1 million rounds to 🇺🇦. Additionally night vision and 5.56mm ammunition for UA Army. Will discuss more closely 🇪🇪 help to 🇺🇦 with @oleksiireznikov tomorrow in Ramstein. — Hanno Pevkur (@HPevkur) April 20, 2023

Кроме того, Эстония дарит Вооруженным силам Украины приборы ночного видения и боеприпасы к стрелковому оружию.

В министерстве обороны сообщили, что вместе с противовоздушной обороной артиллерийские боеприпасы являются важнейшей военной потребностью Украины в борьбе с агрессором.

Украина ежемесячно использует около 60-210 тысяч артиллерийских снарядов, а Российская Федерация – 600-1,8 миллионов снарядов ежемесячно.

Чтобы преодолеть критический дефицит мощностей Украины, Эстония предложила государствам-членам Европейского Союза на состоявшемся в феврале Европейском совете совместно приобрести по меньшей мере один миллион снарядов калибра 155 мм для помощи Украине.

Как стало известно ранее, Франция и Польша не могут прийти к согласию из-за спора о том, кто должен получить общие контракты ЕС на закупку боеприпасов в Украине — только местные фирмы или конкуренты из других стран.

Несмотря на то, что лидеры ЕС одобрили эту схему и даже выделили 2 миллиарда евро на ее финансирование, страны с тех пор столкнулись с разногласиями по поводу того, как потратить 1 миллиард евро, выделенный на общие контракты.

По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, спор означает, что стороны могут не добиться согласия до встречи министров иностранных дел в понедельник.

"То, что в Европе удалось согласовать инициативу Эстонии передать Украине один миллион артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев, это само по себе большое достижение. Ожидалось, что техническая сторона будет тормозить”, – прокомментировала Цахно.

Вчера министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине, включающем боеприпасы для предоставленных США ранее реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийских снарядов и противотанковых средств на сумму до 325 миллионов долларов.

Кроме боеприпасов для HIMARS в пакет помощи входят 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды, ракеты для комплексов TOW, противотанковые гранатометы АТ-4 и противотанковые мины.

Также в апреле Украина получила 23520 боеприпасов калибра 40 миллиметров от Германии.