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Естонія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійде
Естонія передасть Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійде обладнання для боротьби з дронами та для розмінування.
Про це повідомило Міністерство оборони Естонії.
Зазначається, що Естонія у співпраці з Ірландією передасть для ЗСУ польовий військовий шпиталь.
Також до пакету військової допомоги увійдуть:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- медичне обладнання;
- обладнання для розмінування;
- обладнання для боротьби з дронами.
В Міноборони Естонії наголошують, що і надалі будуть підтримувати Україну у її боротьбі проти російської агресії.
Нагадаємо, у квітні Естонія передала Збройним силам України прилади нічного бачення та артилерійські боєприпаси.
Нещодавно естонський уряд схвалив засади використання заморожених у країні російських активів для підтримки України. Естонія стала першою європейською країною, яка розробила подібне правове рішення.
Джерело фото: ua.depositphotos.com