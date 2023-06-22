Естонія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійде

Естонія передасть Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійде обладнання для боротьби з дронами та для розмінування.

Про це повідомило Міністерство оборони Естонії.

Зазначається, що Естонія у співпраці з Ірландією передасть для ЗСУ польовий військовий шпиталь.

Також до пакету військової допомоги увійдуть:

медичне обладнання;

обладнання для розмінування;

обладнання для боротьби з дронами.

В Міноборони Естонії наголошують, що і надалі будуть підтримувати Україну у її боротьбі проти російської агресії.

Нагадаємо, у квітні Естонія передала Збройним силам України прилади нічного бачення та артилерійські боєприпаси.

Нещодавно естонський уряд схвалив засади використання заморожених у країні російських активів для підтримки України. Естонія стала першою європейською країною, яка розробила подібне правове рішення.

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