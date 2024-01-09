Следующие 4 года будем вкладывать в оборону Украины по 0,25% ВВП, - премьер-министр Эстонии

Начиная с 2022 года, Эстония уже выделила для Украины военную помощь на сумму почти €500 млн, и в последующие 4 года продолжит оказывать Киеву помощь в размере 0,25% ВВП страны.

Об этом на пресс-конференции после очередного заседания Совета по национальной обороне заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"Вклад Эстонии в победу Украины составит 0,25% ВВП в течение следующих четырех лет. Если каждая страна внесет по 0,25% - это то, что нужно Украине для победы в этой войне", - сказала Каллас, призвав последовать этому примеру страны Европы, Северной Америки и другие.

Каллас напомнила, что с 2022 года Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму около €500 млн, добавив, что это необходимо и для обеспечения безопасности ее страны.

Кроме того, как говорится в сообщении, в последующие годы Эстония будет выделять €14 млн ежегодно на совместные действия по восстановлению Украины и связанные с этим решения.

Премьер-министр отметила, что многие приспособились к условиям войны, и в странах с демократией общественное мнение замедляет принятие решений. Однако, по мнению Каллас, важно проводить систематическую разъяснительную работу в разных странах, объясняя, почему важно оказывать поддержку Украине.

Помощь Эстонии Украине

Напомним, в апреле 2023 года Эстония передала Вооруженным силам Украины приборы ночного видения и артиллерийские боеприпасы, а в июне того же года объявила о новом пакете военной помощи, в который войдет оборудование для борьбы с дронами и для разминирования. Кроме того, в Министерстве обороны отметили, что Эстония в сотрудничестве с Ирландией передаст для ВСУ полевой военный госпиталь.

Добавим, что 14 декабря 2023 года правительство Эстонии приняло решение предоставить Украине пакет военной помощи, общей стоимостью в размере €80 млн. В него вошли множество противотанковых ракет Javelin, пулеметы, боеприпасы для стрелкового оружия, катера, наземные транспортные средства, а также снаряжение для водолазов.

В Минобороны Эстонии подчеркнули, что и дальше будут поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии.