Эстония передала Украине партию противотанковых ракет Javelin

В Украину прибыла партия противотанковых ракет Javelin и другого оружия от Эстонии, решение о передаче которых было принято еще в декабре прошлого года.

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Об этом сообщили в Минобороны Эстонии, пишет ERR.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что очередной пакет помощи в настоящее время используется ВСУ.

В данный пакет помощи от Эстонии помимо ракет Javelin, вошли пулеметы, боеприпасы для стрелкового оружия, разная техника, а также водолазное оборудование. По данным Минобороны, его стоимость оценивается в 80 млн. евро.

"Последние события в Европе показывают, что поставки столь необходимых ракет и другой военной помощи Украине будут продолжаться в больших масштабах, и этим мы вместе с нашими союзниками даем четкий сигнал Кремлю, что будем поддерживать Украину", - сказал Певкур.

Помощь от Эстонии Украине

Напомним, предыдущий пакет от Эстонии Украина получила в июне. В него вошло оборудование для борьбы с дронами и разминирования.

В апреле 2023 года Эстония передала Вооруженным силам Украины приборы ночного видения и артиллерийские боеприпасы, а в июне того же года объявила новый пакет военной помощи, в который войдет оборудование для борьбы с дронами и для разминирования.

Кроме того, в Министерстве обороны отметили, что Эстония в сотрудничестве с Ирландией передаст для ВСУ полевой военный госпиталь.

В Минобороны Эстонии подчеркнули, что и дальше будут поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии.

Эстония уже выделила для Украины военную помощь на сумму почти 500 млн евро, и в последующие 4 года продолжит оказывать Киеву помощь в размере 0,25% ВВП страны.