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Экономика
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Эстония будет ежегодно выделять Украине дополнительно по 14 миллионов евро

Эстония будет ежегодно выделять Украине дополнительно по 14 миллионов евро
Эстония будет ежегодно выделять Украине дополнительную помощь. Иллюстрация: ua.depositphotos.com

Эстония будет ежегодно выделять Киеву 14 млн. евро, которые будут направлены на развитие страны. Соответствующие цифры зафиксированы в государственной бюджетной стратегии. Эти средства будут выделяться дополнительно к 0,25% ВВП Эстонии, который предназначен для оказания военной помощи.

Об этом пишет ERR.

Согласно сообщению, вице-канцлер МИД Эстонии Марийн Ратник пояснила, 12,8 млн евро из этой суммы будет выделен Эстонскому центру сотрудничества и развития (ESTDEV), один миллион евро – на гуманитарную помощь Украине и 200 000 евро – в поддержку совместного бизнеса. В последнем случае речь в основном идет о налаживании деловых контактов с украинскими партнерами.

Отмечается, что данная помощь будет поступать из ранее одобренной правительством долгосрочной стратегии по восстановлению Украины.

Ратник добавила, что эстонское правительство избрало те сферы, в которых выделенные средства могут быть использованы наиболее интенсивно.

"Это те сектора, [с проблемами в которых] мы сами сталкивались в прошлом, поскольку мы сами исходили из того же общества, из которого пытается вырваться Украина: реформа системы образования, развитие системы здравоохранения, цифровые и кибернетические решения", - сказала Ратник.

Эстония также предлагает Украине поддержку во внедрении новых и эффективных систем в области образования и уже построила по новым стандартам детский сад в Житомире.

Помощь с фондами ЕС

С учетом начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, Эстония сможет поделиться с ней собственным опытом в этом процессе, а также посоветовать, как получить субсидии из фондов ЕС.

По словам исполнительного директора ESTDEV Клена Яератса, эстонское агентство заработало высокую репутацию в глазах крупных международных партнеров, участие которых расширяет финансовые возможности реализуемых проектов. Кроме того, ESTDEV готов работать на месте, а такая готовность есть не у всех организаций, обладающих большими финансовыми ресурсами.

Ратник подчеркнула, что послевоенные расходы на восстановление Украины оцениваются в 400 млрд. евро, и такие деньги могут быть выделены только крупными донорами, такими как Всемирный банк, Международный валютный фонд, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и другие.

Помощь Украине от Эстонии

Начиная с 2022 года, Эстония уже выделила для Украины военную помощь на сумму почти €500 млн, и в последующие 4 года.   продолжит предоставлять Киеву   пособие в размере 0,25% ВВП страны.

Напомним, в апреле 2023 года Эстония передала Вооруженным силам Украины   приборы ночного видения   и артиллерийские боеприпасы, а в июне того же года   объявила   новый пакет военной помощи, в который войдет оборудование для борьбы с дронами и для разминирования. Кроме того, в Министерстве обороны   отметили, что Эстония в сотрудничестве с Ирландией передаст для ВСУ полевой военный госпиталь.

Добавим, что 14 декабря 2023 года правительство Эстонии.   принял решение   предоставить Украине пакет военной помощи, общей стоимостью в €80 млн. В него вошли большое количество противотанковых ракет Javelin, пулеметы, боеприпасы для стрелкового оружия, катера, наземные транспортные средства, а также снаряжение для водолазов.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Татьяна Гойденко