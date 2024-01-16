Европарламент обратился к странам-членам ЕС с призывом зафиксировать долю своего ВВП для помощи Украине

Одной из эффективных мер по помощи Украине станет определение фиксированной доли от ВВП, в том числе стран-членов ЕС.

Об этом говорилось 16 января на слушаниях в Европейском парламенте по теме "Ключевые обязательства и доставка военной помощи для Украины", передает Укринформ.

"Объединенный Запад в 25 раз сильнее России. И мы имеем экономическую силу поддержать Украину для победы в войне. Но это все еще не так. В прошлом году Россия потратила более €100 млрд на свою войну в Украине. Украина же со всей помощью Запада потратила на свою защиту €80 млрд. В прошлом году Россия потратила на войну 6% своего ВВП, Украина – 25%. Поддержка ЕС составила лишь 0,075% от ВВП ЕС. Показатель США несколько лучше – 0,10%", - сказал в процессе обсуждение депутат от Литвы, представитель Группы Европейской народной партии (христианских демократов) Андриус Кубилюс.

По его словам, поддержка Украины со стороны разных стран очень разная. Политик отметил, что Литва и Эстония выделяют 0,4% ВВП, Германия увеличила этот показатель до 0,5%, а поддержка Франции составляет всего 0,02%.

"Эти цифры показывают, что если бы все страны-члены НАТО и ЕС поддерживали Украину на уровне не менее 0,25% ВВП, Украина одержала бы преимущество. Это формула победы. Давайте так и сделаем", - заявил Кубилюс.

В свою очередь депутат от Эстонии Свен Миксер отметил, что для уверенности, что концентрация фокуса внимания на войне в Украине не будет потеряна, следует иметь четко определенный уровень вклада каждой страны.

"Если Евроатлантическое сообщество и все другие, как и члены ООН, определят помощью Украине для ее победы незначительные 0,25% от ВВП, то это составит примерно €2120 млрд ежегодно. Это больше, чем нужно, чтобы обеспечить украинским военным возможность дать отпор агрессору. Кроме того, это уничтожит любые надежды России на военную победу над Украиной и отправит Кремлю четкий месседж, что мы будем стоять за Украину, пока агрессор не будет побежден", - сказал Миксер.

Депутат Португалии Педро Маркес также призвал к выполнению обещаний, которые в ЕС дают Украине.

"С начала войны ЕС и страны-члены обязались поддерживать Украину настолько долго, насколько это будет продолжаться. И наша поддержка Украины, ее суверенитета и территориальной целостности непоколебима... Украина сейчас находится в критическом моменте войны с недостаточным количеством оружия и амуниции. .. И страны-члены должны выполнять свои обещания, данные Украине, на практике", - заметил Маркес.

По словам депутата от Литвы Брониса Ропе, следует учитывать опыт Второй мировой войны, когда в Европе не осталось безопасного места, поэтому Украина должна победить, пока Россия не достигла территорий других стран.

Ранее сообщалось, что Эстония объявила о намерениях следующие 4 года оказывать Украине помощь в размере 0,25% ВВП страны.

"Вклад Эстонии в победу Украины составит 0,25% ВВП в течение следующих четырех лет. Если каждая страна внесет по 0,25% – это то, что нужно Украине для победы в этой войне", – сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас, призвав последовать этому примеру страны Европы, Северной Америки и другие.

Добавим, что 10 января в Брюсселе достигли частичного согласия по решению, которое должно разблокировать выделение Украине €50 млрд в течение следующих четырех лет для поддержки ее восстановления, реконструкции и модернизации. Предполагалось, что эти средства будут выделены на 2024-2027 годы. В пересчете на один год эта поддержка была бы меньше, чем €18 млрд финансовой помощи, которую ЕС выделял на 2023 год.

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