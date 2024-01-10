В Брюсселе достигли частичного соглашения по выделению Украине 50 миллиардов евро

10 января послы государств-членов ЕС во время заседания в Брюсселе достигли частичного согласия по решению, которое должно разблокировать выделение Украине 50 миллиардов евро в течение следующих четырех лет для поддержки ее восстановления, реконструкции и модернизации.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

Комиссия предложила поделить общий бюджет в 50 миллиардов евро следующим образом: 17 миллиардов евро в виде грантов и 33 миллиарда евро в виде ссуд – для Фонда.

Данную информацию также подтвердил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Сегодня послы ЕС частично дали зеленый свет на начало переговоров с ЕП по поводу 50-миллиардного пакета помощи для Украины. Полный зеленый свет, вероятно, на саммите ЕС 1 февраля. Венгрия пока это не блокирует", - написал он.

EU ambassadors gave a partial green light today to start negotiations with EP on the 50 billion aid package for 🇺🇦. Full green light now likely at EU summit on 1 Feb. 🇭🇺 so far not blocking — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 10, 2024

В Совете ЕС информируют, что механизм для Украины объединит бюджетную поддержку ЕС в единый инструмент, обеспечивая согласованную, предполагаемую, а также гибкую поддержку Украине на период 2024-2027 годов адаптированную к беспрецедентным вызовам страны в состоянии войны.

Отмечается, что по достижении согласия регламент должен быть официально принят Советом и Европейским парламентом.

Проблемная помощь от ЕС

Финансирование для Украины в размере 50 млрд евро обсуждалось в Европейском Союзе в течение нескольких месяцев. Предполагалось, что эти средства будут выделены на 2024-2027 годы. В пересчете на один год эта поддержка была бы меньше 18 млрд евро финансовой помощи, которую ЕС выделял на 2023-й.

Для того чтобы Венгрия не блокировала деньги для Украины, Европейская комиссия решила предоставить ей 10 млрд евро из "замороженных" ранее средств от Европейского союза.

Однако во время голосования за помощь, которое потребовало бы увеличения бюджета ЕС и требовало единодушия среди всех лидеров блока, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал соответствующее решение.

Позже Венгрия заявила о возможности снятия ее вето на 50 млрд евро помощи Украине, если финансирование будет пересматриваться каждый год.

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