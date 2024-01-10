Орбан доигрался: Венгрию хотят лишить права голоса в Совете ЕС

Депутат Европарламента от Финляндии Петри Сарвамаа инициировал петицию о лишении Венгрии и ее премьер-министра Викторе Орбана права голоса в Совете Европейского союза.

Об этом Сарвамаа сообщил в Twitter (X).

"Механизм принятия решений ЕС просто застрял из-за Виктора Орбана. Единственный способ заставить его работать – лишить Орбана права голоса в Раде", – считает Сарвамаа.

Он подчеркнул, что против Венгрии ни разу не нарушались процедуры в соответствии с частью 2 статьи 7 Договора о ЕС.

Эта статья предусматривает возможность приостановления определенных прав, включая голос в Совете ЕС, относительно государства, которое неоднократно нарушало ценности Евросоюза – уважение человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства и верховенства права.

"Сейчас или никогда. Мы должны продемонстрировать, что в ЕС не допускают шантажа", - подчеркнул евродепутат, назвав такой шаг "решающим моментом" для ЕС.

Также Сарвамаа опубликовал текст петиции, где отмечаются, что Венгрию неоднократно критиковали за подрыв верховенства права, а "после действий Венгрии, направленных на срыв процесса принятия решений государствами – членами ЕС на декабрьском заседании Европейского совета" депутаты считают, что пора "принять меры" .

Также в ней говорится, что Европейский союз должен направить четкое сообщение Венгрии, что ее действия неприемлемы. Это также даст понять всем государствам-членам, что ЕС не признает никакого отступления от верховенства права или нарушения принципа искреннего сотрудничества, закрепленного Договором о ЕС, считает автор документа.

Сбор подписей под петицией продлится до пятницы, после чего ее передадут главе Европарламента Роберти Метсоли.

В ЕС хотят лишить Орбана права голоса

Страны-члены ЕС планируют лишить Венгрию права голоса, чтобы одобрить соглашение о предоставлении помощи Украине в размере 50 млрд евро на 2024-2027 годы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ветировал пакет помощи Украине, из-за чего Евросоюз не смог одобрить выделение 50 миллиардов евро.

Для того чтобы Венгрия не блокировала деньги для Украины, Европейская комиссия решила предоставить ей 10 млрд евро из "замороженных" ранее средств от Европейского союза.

Также 23 ноября исполнительный комитет Европейского Союза одобрил выделение 900 миллионов евро Венгрии в рамках до сих пор замороженной доли средств из Фонда восстановления ЕС.

Комментируя свое поведение на саммите 14-15 декабря, когда канцлер Германии Олаф Шольц предложил Орбану "выйти на кофе", чтобы лидеры других 26 стран смогли принять решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, венгерский премьер сказал, что " Венгрия не может остановить 26 стран.

Недавно издание Politico со ссылкой на трех дипломатов Европейского Союза сообщило, что Венгрия заявила о возможности снятия ее вето на 50 млрд евро помощи Украине, если финансирование будет пересматриваться каждый год.