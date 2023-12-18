В ЕС хотят лишить Орбана права голоса, чтобы одобрить помощь Украине

Страны-члены ЕС планируют лишить Венгрию права голоса, чтобы одобрить соглашение о предоставлении помощи Украине в размере 50 млрд евро на 2024-2027 годы.

Об этом сообщает Financial Times.

Как пишет издание, некоторые европейские чиновники предлагают применить процедуру наказания по статье 7 договора о Европейском Союзе 2007 года за нарушение верховенства закона, что может привести к прекращению права голоса Венгрии.

Однако такое решение может заблокировать любая другая страна-член ЕС. Также многие страны переживают за использование такого наказания, потому что, по сути, это самое мощное оружие ЕС против государства-члена.

Но пока в приоритете другой план: убедить премьера Венгрии Виктора Орбана прекратить требовать финансирования своей страны и поддержать пакет помощи Украине на 50 млрд евро в 2024-2027 годах. Иначе Орбан узнает "полную цену" своей изоляции.

Также 26 других членов ЕС смогут заключить соглашение о помощи Украине каждый в отдельности, хотя это займет время и станет краткосрочным решением.

"Возможно, Венгрия может создать больше проблем. Венгрия сможет заставить нас использовать несколько разных инструментов. Но в конце концов Венгрия не сможет помешать нам предоставить деньги Украине", - заявил в комментарии изданию чиновник ЕС.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на пакет помощи Украине, из-за чего Евросоюз не смог одобрить выделение 50 миллиардов евро.

Для того чтобы Венгрия не блокировала деньги для Украины, Европейская комиссия решила предоставить ей 10 млрд евро из "замороженных" ранее средств от Европейского союза.

Также 23 ноября исполнительный комитет Европейского Союза одобрил выделение 900 миллионов евро Венгрии в рамках до сих пор замороженной доли средств из Фонда восстановления ЕС.

Помощь Украине: деньги от ЕС

Европейский совет достиг принципиального решения о создании Украинского фонда (Ukraine Facility) в размере 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы.

Как отмечала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, такая помощь должна обеспечить предполагаемое финансирование Украины на пути в Европейский Союз.

Однако в пересчете на один год эта поддержка меньше 18 млрд евро финансовой помощи, которую ЕС выделял на 2023-й.

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