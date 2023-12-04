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Украина может не получить 50 млрд евро помощи от ЕС: в чем причина
Разногласия среди стран Европейского Союза по бюджету блока ставят под угрозу предоставление Украине 50 миллиардов евро в соответствии с четырехлетней программой помощи, решения по которой должны быть приняты на саммите ЕС 14-15 декабря.
Об этом пишет Financial Times.
Как отмечает издание, кроме позиции Венгрии, страны-члены ЕС пока не могут договориться о пополнении общего бюджета, откуда планируется выделить средства в поддержку Украины.
Венгрия выступает против того, что Европа должна продолжать поддерживать Украину в то время, когда Соединенные Штаты, предоставившие основную часть военной помощи Киеву, почти прекратили финансирование из-за тупиковой ситуации в Конгрессе.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Также достижение компромисса осложняется победой крайне правых выборов в Нидерландах и недавним решением суда Германии об ограничении заимствований правительства.
Германия и "другие государства" заявили, что не будут переводить в ЕС никаких дополнительных средств, кроме необходимых Украине. Остальные требуют дополнительных денег для решения внутриполитических проблем, таких как миграция.
Как пишет издание, 50 млрд евро для Украины (17 млрд евро грантов и 33 млрд кредитов) было объединено с запросами на 15 млрд евро на миграцию, 10 млрд евро на инвестиции в "стратегические технологии" и почти 19 млрд евро на погашение процентов по общим займам ЕС.
На последнем саммите лидеров ЕС в октябре канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал расчеты Еврокомиссии "комическими", говорят источники издания.
"Неспособность одобрить долгосрочное финансирование, отдельный механизм на сумму 20 миллиардов евро для закупки оружия и начало переговоров о вступлении станут ударом по Киеву после провала его летнего контрнаступления и обеспокоенности ослаблением поддержки Запада", - пишет Financial Times.
Собеседники издания отмечают, что бюджетное соглашение будет "очень, очень тяжелым", однако компромисс до сих пор возможен.
Источники также отмечают, что активные дискуссии продолжатся до и во время саммита ЕС, который состоится 14-15 декабря в Брюсселе.
Помощь Украине от ЕС
Финансирование для Украины в размере 50 млрд евро, которое планирует выделить ЕС, рассчитано на 2024-2027 годы .
Как отмечала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, такая помощь должна обеспечить предполагаемое финансирование Украины на пути в Европейский Союз.
Однако в пересчете на один год эта поддержка меньше 18 млрд евро финансовой помощи, которую ЕС выделял на 2023 год.
Решение о пересмотре бюджета ЕС ожидается в декабре и требует единодушия среди союзников. Но Reuters писало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против оказания помощи Украине на 50 млрд евро . А его словацкий коллега Роберт Фицо сослался на коррупцию, выражая оговорки о новой финансовой поддержке Киева.
В свою очередь еврокомиссар по вопросам финансов Йоханнес Ган говорил, что Венгрия единолично не сможет заблокировать увеличение бюджета ЕС По его словам, у Еврокомиссия есть обходные пути для утверждения бюджета.
Источник фото: ua.depositphotos.com