Германия хочет сократить сумму, которую она вносит в фонд ЕС для помощи Украине

Германия стремится сократить денежные взносы на 20 миллиардов евро, которые она выделяет в фонд Европейского Союза, из которого финансируется вооружение для Украины. Берлин является самой большой экономикой ЕС и вносит четверть средств в EPF.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Об этом пишет The Daily Telegraph ссылаясь на документ, который получила редакция.

Согласно документу, Берлин утверждает, что Европейский фонд мира (EPF) должен принять во внимание миллиарды, которые он предоставил Киеву на двусторонней основе в виде пакетов военной помощи.

Данное заявление вызвало опасения в европейских столицах, что канцлер Олаф Шольц может сорвать предстоящие попытки ЕС поддержать борьбу Украины против российского вторжения.

The Daily Telegraph сообщает, что Франция в противовес Германии утверждает, что EPF должна прекратить поставки оружия из запасов государств-членов и сосредоточиться на совместных закупках военной помощи от европейских производителей оружия.

При этом именно французов ранее ЕС обвинял в замедлении и затягивании поставок в Украину одного миллиона артиллерийских снарядов.

В своем документе Берлин отмечает, что военная поддержка Украины может быть предоставлена либо через финансовые взносы в украинский конверт в EPF, либо через прямые поставки военного оборудования в Украину. Эта формулировка вызывает опасение, что Германия может настаивать на списании двусторонних взносов Киеву с EPF при том, что Германия объявила, что удвоит свою военную помощь Украине в 2024 году, подписав пакет на 8 миллиардов евро.

Издание отмечает, что Германия часто жалуется, что страны-члены блока злоупотребляют схемой EPF, чтобы отправлять старое оружие в Украину и использовать возмещение для модернизации своих войск.

Что такое Европейский фонд мира

Европейский фонд мира, основанный в марте 2021 года, является инструментом, через который страны Европейского союза оказывают своим партнерам военную поддержку, включая Украину. Основная функция фонда заключается в компенсации расходов правительств на военные поставки, способствуя укреплению обороноспособности и безопасности партнерских стран.

EPF предоставил Украине оружие на 4,5 миллиарда евро после полномасштабного вторжения России в феврале прошлого года и обучал 34 000 украинских военных в рамках учебной миссии ЕС. Также в ЕС выделили еще около 200 млн евро для обучения бойцов ВСУ.

Из данного фонда также будет выделено 50 миллиардов евро в поддержку Украины в течение 2024-2027 годов.

В то же время в Евросоюзе есть предложение о направлении у EPF еще 20 миллиардов евро для поддержки военных поставок Украине.

Однако Reuters писало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против оказания помощи Украине на 50 млрд евро. А его словацкий коллега Роберт Фицо сослался на коррупцию, выражая оговорки о новой финансовой поддержке Киева.

Источник фото: ua.depositphotos.com