У ЕС есть "план Б", если Венгрия заблокирует помощь Украине

Европейский Союз сможет обойти любое вето Венгрии и предоставить Украине 50 миллиардов евро помощи.

Об этом пишет Reuters.

Если Будапешт воспользуется своим вето, два чиновника ЕС сказали, что у блока есть способ обойти это. Запасной план состоит в том, чтобы каждое из других правительств ЕС создать собственный пакет помощи Киеву.

"Венгрии рискует не повезти. Мы бы хотели, чтобы она "была на борту", но наступает момент, когда людям надоедает, что Будапешт держит всех в заложниках. Обходной путь утомителен, но мы его имеем, если понадобится", — сказал один из чиновников ЕС.

Отмечается, что исполнительные власти блока предложили расширить бюджетную поддержку, чтобы помочь Украине выплачивать зарплаты и покрывать другие расходы по мере развертывания конфликта, и 27 государств-членов ЕС должны проголосовать за пакет на саммите 14-15 декабря в Брюсселе.

Но некоторые представители ЕС опасаются, что помощь может быть заблокирована премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который рекламировал свои связи с Москвой и возражал против подобной поддержки в прошлом. Такие выплаты из общего бюджета ЕС нуждаются в единодушной поддержке всех государств-членов.

Издание пишет, что представитель правительства Венгрии Золтан Ковач сказал, что любая финансовая помощь Украине должна быть отдельной от бюджета ЕС. По его словам, ЕС нуждается в новой стратегии для Украины, и все финансовые решения должны исходить из нее.

Помощь Украине от ЕС

Финансирование для Украины в размере 50 млрд евро, которое планирует выделить ЕС, рассчитано на 2024-2027 годы. Это решение хотят утвердить в рамках пересмотра бюджета блока.

Решение о пересмотре бюджета ЕС ожидается в декабре и требует единодушия среди союзников. Однако Reuters писало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против оказания помощи Украине на 50 млрд евро. А его словацкий коллега Роберт Фицо сослался на коррупцию, выражая оговорки о новой финансовой поддержке Киева.

В то же время в Евросоюзе есть предложение о направлении в Европейский фонд мира (EPF) 20 миллиардов евро для поддержки, в том числе, и военных поставок Украине.

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