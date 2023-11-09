"Нас не остановить". Венгрия не сможет заблокировать выделение 50 млрд евро для Украины, – еврокомиссар

Венгрия единолично не сможет заблокировать увеличение бюджета Европейского Союза, предусматривающее, в частности, выделение 50 млрд евро для Украины. Об этом заявил европейский комиссар по финансам Йоханнес Хан, передает EUobserver.

Выступая перед европарламентариями, Хан опроверг сообщения СМИ о том, что Еврокомиссия якобы обсуждает размораживание части средств для Венгрии в обмен на ее поддержку пересмотра бюджета ЕС.

"Нас не будут шантажировать", – сказал еврокомиссар.

По словам Хана, у Еврокомиссии есть обходные пути для утверждения бюджета без поддержки Венгрии.

"Мы можем найти решение, которое касается только 26 стран-членов (Евросоюза, – ред.). Могут быть определенные задержки, если нам придется применять разные меры. Но, в конце концов, я уверен, я убежден, что нас не остановить", – выразился он.

Помощь Украине: средства от ЕС

Финансирование для Украины в размере 50 млрд евро, которое планирует выделить ЕС, рассчитано на 2024-2027 годы. Это решение хотят утвердить в рамках пересмотра бюджета блока.



Как отмечала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, такая помощь должна обеспечить ожидаемое финансирование Украины на пути в Европейский Союз.

Однако в пересчете на один год эта поддержка меньше 18 млрд евро финансовой помощи, которую ЕС выделял на 2023 год.

В то же время в Евросоюзе есть предложение о направлении в Европейский фонд мира (EPF) 20 миллиардов евро для поддержки, в частности, и военных поставок Украине.

Решение о пересмотре бюджета ЕС ожидается в декабре и требует единогласия среди союзников. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против оказания помощи Украине на 50 млрд евро.

Комментарии Орбана прозвучали, когда Будапешт пытается получить помощь, предусмотренную Венгрии в бюджете ЕС, но заблокированную Европейской комиссией из-за венгерских проблем с верховенством права.

А глава правительства Словакии Роберт Фицо сослался на коррупцию, высказывая предостережения касательно новой финансовой поддержке Киева.