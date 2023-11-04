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Финансирование Украины на 50 млрд евро. Фон дер Ляйен анонсировала "финишную прямую" для плана

Урсула фон дер Ляйен
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: X (Twitter) еврочиновники

В разработке плана для программы Ukraine Facility, которая будет предусматривать предоставление Украине финансирования в размере 50 млрд евро, был очень хороший прогресс. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает "Укринформ".

По ее словам, "финишная прямая" по этому поводу ожидается в ближайшие несколько недель.

"План Украины является ключевым для получения доступа к 50 миллиардам евро. Был очень хороший прогресс, и теперь мы должны упорно работать, чтобы выйти на финишную прямую в ближайшие несколько недель", – сказала еврочиновница.

Помощь Украине: средства от ЕС

Финансирование для Украины в размере 50 млрд евро, которое планирует выделить ЕС, рассчитано на 2024-2027 годы. Это решение хотят утвердить в рамках пересмотра бюджета блока.

Как отмечала фон дер Ляйен, такая помощь должна обеспечить ожидаемое финансирование Украины на пути в Европейский Союз.

Однако в пересчете на один год эта поддержка меньше 18 млрд евро финансовой помощи, которую ЕС выделял на 2023 год.

В то же время в Евросоюзе есть предложение о направлении в Европейский фонд мира (EPF) 20 миллиардов евро для поддержки, в частности, и военных поставок Украине.

Решение о пересмотре бюджета ЕС ожидается в декабре и требует единодушия среди союзников. Однако Reuters писало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против предоставления помощи Украине на 50 млрд евро. А его словацкий коллега Роберт Фицо сослался на коррупцию, высказывая предостережения о новой финансовой поддержке Киева.

Автор:
Артем Ющенко