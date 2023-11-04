Фінансування України на 50 млрд євро. Фон дер Ляєн анонсувала "фінішну пряму" для плану

У розробці плану для програми Ukraine Facility, яка передбачатиме надання Україні фінансування в розмірі 50 млрд євро, був дуже хороший прогрес. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає "Укрінформ".

За її словами, "фінішна пряма" щодо цього очікується в найближчі кілька тижнів.

"План України є ключовим для отримання доступу до 50 мільярдів євро. Був дуже хороший прогрес, і тепер ми маємо наполегливо працювати, щоб вийти на фінішну пряму в найближчі кілька тижнів", – сказала єврочиновниця.

Допомога Україні: кошти від ЄС

Фінансування для України в розмірі 50 млрд євро, яке планує виділити ЄС, розраховане на 2024-2027 роки. Це рішення хочуть затвердити в рамках перегляду бюджету блоку.

Як зазначала фон дер Ляєн, така допомога має забезпечити передбачуване фінансування України на шляху до Європейського Союзу.

Однак у перерахунку на один рік ця підтримка менша, ніж 18 млрд євро фінансової допомоги, яку ЄС виділяв на 2023 рік.

Водночас у Євросоюзі є пропозиція про направлення у Європейський фонд миру (EPF) 20 мільярдів євро для підтримки, зокрема, і військових поставок Україні.

Рішення щодо перегляду бюджету ЄС очікується у грудні й вимагає одностайності серед союзників. Однак Reuters писало, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти надання допомоги Україні на 50 млрд євро. А його словацький колега Роберт Фіцо послався на корупцію, висловлюючи застереження щодо нової фінансової підтримки Києва.