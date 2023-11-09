"Нас не зупинити". Угорщина не зможе заблокувати виділення 50 млрд євро для України, – єврокомісар

Угорщина одноосібно не зможе заблокувати збільшення бюджету Європейського Союзу, яке передбачає, зокрема, виділення 50 млрд євро для України. Про це заявив європейський комісар із питань фінансів Йоганнес Ган, передає EUobserver.

Під час виступу перед європарламентарями Ган спростував повідомлення ЗМІ про те, що Єврокомісія нібито обговорює розмороження частини коштів для Угорщини в обмін на її підтримку перегляду бюджету ЄС.

"Нас не шантажуватимуть", – сказав єврокомісар.

За словами Гана, Єврокомісія має обхідні шляхи для затвердження бюджету без підтримки Угорщини.

"Ми можемо знайти рішення, яке стосується лише 26 країн-членів (Євросоюзу, – ред.). Можуть бути певні затримки, якщо нам доведеться застосовувати різні заходи. Але, врешті-решт, я впевнений, я переконаний, що нас не зупинити", – висловився він.

Допомога Україні: кошти від ЄС

Фінансування для України в розмірі 50 млрд євро, яке планує виділити ЄС, розраховане на 2024-2027 роки. Це рішення хочуть затвердити в рамках перегляду бюджету блоку.

Як зазначала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, така допомога має забезпечити передбачуване фінансування України на шляху до Європейського Союзу.

Однак у перерахунку на один рік ця підтримка менша, ніж 18 млрд євро фінансової допомоги, яку ЄС виділяв на 2023 рік.

Водночас у Євросоюзі є пропозиція про направлення у Європейський фонд миру (EPF) 20 мільярдів євро для підтримки, зокрема, і військових поставок Україні.

Рішення щодо перегляду бюджету ЄС очікується у грудні й вимагає одностайності серед союзників. Однак прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти надання допомоги Україні на 50 млрд євро.

Коментарі Орбана пролунали, коли Будапешт намагається отримати допомогу, передбачену для Угорщини в бюджеті ЄС, але заблоковану Європейською комісією через угорські проблеми з верховенством права.

А очільник уряду Словаччини Роберт Фіцо послався на корупцію, висловлюючи застереження щодо нової фінансової підтримки Києва.