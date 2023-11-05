Румунія виділить 50 млн євро у рамках програми ЄС на субсидування боргу України

Уряд Румунії виділить до 50 мільйонів євро на субсидування відсотків для погашення кредиту ЄС для України у розмірі 18 мільярдів євро, схваленому у грудні 2022 року.

Про це повідомляє Romania Insider.

"Враховуючи скруту України, ЄС надає додаткову підтримку з боку країн-членів, покриваючи витрати на виплату процентної ставки. Субсидування процентної ставки здійснюватиметься державами-членами за рахунок додаткових добровільних внесків", - йдеться у надзвичайній ухвалі уряду Румунії.

Як пише видання, ці гроші призначені на субсидування відсотків, які належать Україні в рахунок погашення кредиту ЄС у розмірі 18 млрд євро.

Зазначається, що 50 мільйонів євро із державного бюджету Румунії будуть перераховані в період 2024-2027 рр., в середньому це по 12,3 мільйона євро на рік.

Допомога Україні від ЄС

Фінансування для України в розмірі 50 млрд євро, яке планує виділити ЄС, розраховане на 2024-2027 роки. Це рішення хочуть затвердити в рамках перегляду бюджету блоку.

Як зазначала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, така допомога має забезпечити передбачуване фінансування України на шляху до Європейського Союзу.

Однак у перерахунку на один рік ця підтримка менша, ніж 18 млрд євро фінансової допомоги, яку ЄС виділяв на 2023 рік.

Водночас у Євросоюзі є пропозиція про направлення у Європейський фонд миру (EPF) 20 мільярдів євро для підтримки, зокрема, і військових поставок Україні.

Рішення щодо перегляду бюджету ЄС очікується у грудні й вимагає одностайності серед союзників. Однак Reuters писало, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти надання допомоги Україні на 50 млрд євро. А його словацький колега Роберт Фіцо послався на корупцію, висловлюючи застереження щодо нової фінансової підтримки Києва.