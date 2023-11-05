Румыния выделит 50 млн евро в рамках программы ЕС на субсидирование долга Украины

Правительство Румынии выделит до 50 миллионов евро на субсидирование процентов для погашения кредита ЕС для Украины в размере 18 миллиардов евро, одобренного в декабре 2022 года.

Об этом сообщает Romania Insider.

"Учитывая затруднения Украины, ЕС оказывает дополнительную поддержку со стороны стран-членов, покрывая расходы на выплату процентной ставки. Субсидирование процентной ставки будет осуществляться государствами-членами за счет дополнительных добровольных взносов", - говорится в чрезвычайном решении правительства Румынии.

Как пишет издание, эти деньги предназначены для субсидирования процентов, которые принадлежат Украине в счет погашения кредита ЕС в размере 18 млрд евро.

Отмечается, что 50 миллионов евро из государственного бюджета Румынии будут перечислены в период 2024-2027 гг., в среднем по 12,3 миллиона евро в год.

Помощь Украине от ЕС

Финансирование для Украины в размере 50 млрд евро, которое планирует выделить ЕС, рассчитано на 2024-2027 годы . Это решение желают утвердить в рамках пересмотра бюджета блока.

Как отмечала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, такая помощь должна обеспечить предполагаемое финансирование Украины на пути в Европейский Союз.

Однако в пересчете на один год эта поддержка меньше 18 млрд евро финансовой помощи, которую ЕС выделял на 2023 год.

В то же время в Евросоюзе есть предложение о направлении в Европейский фонд мира (EPF) 20 миллиардов евро для поддержки, в том числе, и военных поставок Украине.

Решение о пересмотре бюджета ЕС ожидается в декабре и требует единодушия среди союзников. Однако Reuters писало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против оказания помощи Украине на 50 млрд евро .