Еврокомиссия ищет пути финансирования Украины в 2024 году

Европейская комиссия рассматривает все возможные способы финансирования и поддержки Украины, однако надеется, что Совет ЕС утвердит Украинский фонд, из которого будет осуществляться финансовая помощь Киеву в период с 2024 по 2027 годы.

Об этом сообщил исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Он отметил, что в любом случае дефицит финансирования для Украины, вероятно, будет оставаться огромным.

Поэтому ЕС нужно быстро продвигаться к принятию Украинского фонда, поскольку сроки очень сжатые и старт новых выплат должен быть в начале января.

"Во-первых, нам нужно, чтобы Рада утвердила фонд. Украина должна подать свой план. Его нужно оценить. На все это нужно время", - сообщает он.

Отмечается, что в 2023 году ЕС был крупнейшим донором Украины. Общие выплаты в рамках макрофинансовой помощи (Macro Financial Assistance Plus) составляют 15 миллиардов евро, а последний платеж был осуществлен две недели назад, а к концу года будут сделаны еще два транша.

Финансирование для Украины в размере 50 млрд евро, которое планирует выделить ЕС, рассчитано на 2024-2027 годы. Это решение желают утвердить в рамках пересмотра бюджета блока.

По словам Домбровскиса, основной вызов состоит в том, что проблема возникнет с наступлением нового года, если фонд не будет утвержден вовремя, учитывая возможность вето со стороны Венгрии.

Решение о пересмотре бюджета ЕС ожидается в декабре и требует единодушия среди союзников. Однако Reuters писало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против предоставления помощи Украине на 50 млрд евро. Его словацкий коллега Роберт Фицо сослался на коррупцию, высказывая предостережения о новой финансовой поддержке Киева.