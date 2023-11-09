Єврокомісія шукає шляхи фінансування України у 2024 році

Європейська комісія розглядає всі можливі способи для фінансування та підтримки України, проте сподівається, що Рада ЄС затвердить Український фонд, з якого буде здійснюватися фінансова допомога Києву у період з 2024 по 2027 роки.

Про це повідомив виконавчий заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Він зазначив, що у будь-якому випадку дефіцит фінансування для України, ймовірно, залишатиметься величезним.

Тому ЄС потрібно швидко просуватися до прийняття Українського фонду, оскільки терміни дуже стислі і старт нових виплат має бути на початку січня.

"По-перше, нам потрібно, щоб Рада затвердила фонд. Україна має подати свій план. Його потрібно оцінити. На все це потрібен час", - повідомляє він.

Зазначається, що протягом 2023 року ЄС був найбільшим донором України. Загальні виплати в рамках макрофінансової допомоги (Macro Financial Assistance Plus) становлять 15 мільярдів євро, а останній платіж було здійснено два тижні тому, а до кінця року буде зроблено ще два транші.

Фінансування для України в розмірі 50 млрд євро, яке планує виділити ЄС, розраховане на 2024-2027 роки. Це рішення хочуть затвердити в рамках перегляду бюджету блоку.

За словами Домбровскіса, основний виклик полягає в тому, що проблема виникне з настанням нового року, якщо фонд не буде затверджено вчасно з огляду на можливість вето з боку Угорщини

Рішення щодо перегляду бюджету ЄС очікується у грудні й вимагає одностайності серед союзників. Однак Reuters писало, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти надання допомоги Україні на 50 млрд євро. А його словацький колега Роберт Фіцо послався на корупцію, висловлюючи застереження щодо нової фінансової підтримки Києва.