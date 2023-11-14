ЕС выделяет 110 млн евро на гуманитарную помощь украинцам

Евросоюз выделяет 110 млн. евро гуманитарной помощи, из которых 100 млн евро пойдут на жителей Украины, а 10 млн евро – в поддержку украинских беженцев и общин, которые принимают их в Молдове.

Об этом сообщила Еврокомиссия.

Отмечается, что данное финансирование поможет гуманитарным партнерам ЕС предоставлять такие услуги, как денежная помощь, еда, вода, убежище, медицинское обслуживание, психосоциальная поддержка и защита украинцев.

В рамках поддержки Евросоюз также предоставит еще 84 электрогенератора из своих стратегических резервов rescEU на фоне приближающейся зимы и вероятных российских атак по энергетической инфраструктуре Украины.

В Украину уже отправлено более 5 тысяч электрогенераторов. Кроме того, ЕС координирует пожертвования от частного сектора для доставки в Украину энергетического оборудования.

В Еврокомиссии напомнили, что в целом с февраля 2022 года ЕС предоставил гуманитарную помощь на 843 миллиона евро. Это включает 785 миллионов евро для Украины и 58 миллионов евро для беженцев, бежавших в соседнюю Молдову.

С начала войны ЕС выделил в поддержку Украины около 81 миллиарда евро. Это включает финансовую, гуманитарную, чрезвычайную бюджетную и военную поддержку, а также ресурсы, предоставленные для того, чтобы помочь государствам-членам удовлетворить потребности убегающих от войны украинцев.

Помощь Украине от ЕС

Финансирование для Украины в размере 50 млрд евро, которое планирует выделить ЕС, рассчитано на 2024-2027 годы . Это решение планируют утвердить в рамках пересмотра бюджета блока.

Как отмечала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, такая помощь должна обеспечить предполагаемое финансирование Украины на пути в Европейский Союз.

Однако в пересчете на один год эта поддержка меньше 18 млрд евро финансовой помощи, которую ЕС выделял на 2023 год.

В то же время в Евросоюзе есть предложение о направлении Европейский фонд мира (EPF) 20 миллиардов евро для поддержки, в том числе, и военных поставок Украине.

Решение о пересмотре бюджета ЕС ожидается в декабре и требует единодушия среди союзников. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против оказания помощи Украине на 50 млрд евро.

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