В ЕС выделили еще около €200 млн для обучения бойцов ВСУ

Совет ЕС принял решение увеличить финансирование с 61 млн. евро до 255 млн. для обучения Вооруженных сил Украины в рамках Миссии военной помощи Европейского Союза по поддержке Украины (EUMAM Ukraine).

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Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на высокого представителя Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он отметил, что члены ЕС договорились об увеличении дополнительного финансирования обучающей миссии для Украины на 194 миллиона, поскольку масштабы войны также растут, что требует больше солдат.

Поддержка будет способствовать широкомасштабной подготовке личного состава Вооруженных сил Украины и обеспечит государствам-членам ЕС необходимым учебным оборудованием и материалами.

По словам Борреля, на данный момент EUMAM уже подготовила 34 тысяч солдат.

Как сообщили в Совете ЕС, поддержка будет обеспечена через Европейский фонд мира (EPF).

"Цель решения – продолжение поддержки развития потенциала Вооруженных сил Украины, учитывая рост их потребностей и сложность учебных программ", – говорится в сообщении.

Напомним, весной Латвия и Канада провели обучение для украинских военных. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал, что Канада будет учить украинским военным тактической медицине и продолжит до осени тренировки военных инженеров.

Ранее Минобороны Британии заявило, что 14 тысяч украинцев прошли обучение в их стране и вернулись защищать свою родину.