У ЄС виділили ще майже €200 млн для навчання бійців ЗСУ

Рада ЄС прийняла рішення збільшити фінансування із 61 млн євро до 255 млн для навчання Збройних сил України в рамках Місії військової допомоги Європейського Союзу з підтримки України (EUMAM Ukraine).

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Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на високого представника Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

Він зазначив, що члени ЄС домовилися про збільшення додаткового фінансування навчальної місії для України на 194 мільйони, оскільки масштаби війни також зростають, що вимагає більше солдатів.

Підтримка сприятиме широкомасштабній підготовці особового складу Збройних сил України та забезпечить країни-члени ЄС необхідним навчальним обладнанням і матеріалами.

За словами Борреля, на даний момент EUMAM уже підготувала 34 тисячі солдатів.

Як повідомили в Раді ЄС, підтримку буде забезпечено через Європейський фонд миру (EPF).

"Мета рішення - продовження підтримки розвитку потенціалу Збройних сил України, враховуючи зростання їх потреб та складність навчальних програм", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, весною Латвія і Канада провели навчання для українських військових. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо розповів, що Канада навчатиме українських військових тактичній медицині та продовжить до осені тренування військових інженерів.

Раніше Міноборони Британії заявило, що 14 тисяч українців пройшли навчання в їхній країні і повернулися захищати свою батьківщину.