Украинские военные завершили обучение на танках Abrams в Германии

Около 200 украинцев завершили практику на американских танках M1 Abrams в Германии. Об этом сообщил спикер командования армии США в Европе Мартин О'Доннелл, пишет Politico.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

По его словам, недавно танкисты прошли один из последних этапов программы – общевойсковые батальонные учения на полигоне Гоэнфельс. Пока танки не будут готовы к бою, солдаты отрабатывают навыки вождения на военной базе Графенвера в Германии.

Как сообщают журналисты со ссылкой на источники, Украина должна получить первые десять из 31 обещанного танка Abrams в середине сентября. Западные чиновники надеются, что прибытие техники даст украинским силам преимущество, необходимое для пробития российской обороны.

Сейчас десять танков находятся в Германии на завершающем ремонте, после которого они будут отправлены в Украину.

"США обязуются ускорить поставку 31 танка в Украину к осени", – сказал О'Доннелл, но отказался сообщить конкретные сроки.

Politico отмечает, что эта новость появилась после того, как чиновники США и Украины заявили о пробитии основной линии обороны россиян на юго-востоке. Это повысило надежду на то, что украинские военные смогут начать отвоевывать значительную территорию.

Однако один из собеседников издания в Минобороны США сказал, что хотя этот шаг и знаменует "ощутимый успех" в пока что медленном контрнаступлении Украины, его не следует рассматривать как "большой прорыв". Российские оккупанты закреплены вдоль линии фронта протяженностью 600 миль (около 965 км), и украинские солдаты должны прорываться через заминированные поля и вырытые окопы.

Abrams для Украины: хронология передачи

Президент США Джо Байден анонсировал передачу Украине 31 танка Abrams в январе 2023 года.

Associated Press указывало, что на изготовление и отправку танков Abrams версии M1A2 могли бы уйти год или два. Поэтому Вашингтон решил отправить более старый вариант – M1A1, который можно доставить в зону боевых действий за восемь-десять месяцев.

Как отмечал в мае министр обороны США Ллойд Остин, Америка делает все возможное. чтобы Украина получила танки в начале осени.

Позже Пентагон подтвердил прибытие 31 обучающего танка М1 Abrams в Германию для тренировки украинских экипажей.

В конце месяца The New York Times сообщило, что около 200 украинских военных начали общевойсковой инструктаж в Германии, а еще столько же бойцов учатся, как заправлять и обслуживать американские танки.

В августе Соединенные Штаты официально одобрили поставки в Украину первой партии Abrams.