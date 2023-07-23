Несмотря на давление и просьбы. Администрация Байдена все еще против предоставления ракет ATACMS Украине, – WP

Администрация президента США Джо Байдена твердо придерживается своего отказа отправить в Украину ракеты большой дальности, несмотря на растущее давление со стороны законодателей США и просьбы Киева. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Как указывает издание, в Пентагоне считают, что у Украины есть более насущные потребности, чем ATACMS, а отправка значительного количества таких ракет серьезно снизит готовность США к другим возможным конфликтам.

Количество ATACMS в американских запасах фиксировано. Эти снаряды планируется заменить ракетами Precision Strike Missile (PrSM), которые должны поступить на вооружение в США до конца текущего года. Компания Lockheed Martin все еще производит 500 ATACMS в год, но вся эта продукция предназначена для продажи в другие страны.

Киев попросил о сотнях ATACMS, которые позволят наносить удары по самым отдаленным участкам оккупированного Крыма, включая Керченский мост и российскую военно-морскую базу в Севастополе.

На днях руководитель Офиса президента Андрей Ермак, отвечая на вопрос о том, что стоит на первом месте в списке нужд безопасности Украины, сказал:

"Мой ответ будет очень прост. На этом этапе это очень ясно и понятно. Мы нуждаемся и ждем решения по ATACMS".

Как отмечает WP, Украина обратилась к своим сторонникам в Конгрессе США, и они предъявляют все более громкие требования к администрации Байдена одобрить передачу ракет.

В июне комитет комитет Палаты представителей по вооруженным силам включил средства для отправки ATACMS в Украину в проект оборонного бюджета, а комитет по иностранным делам принял двухпартийную резолюцию, призывающую США немедленно предоставить ракеты.

"Нет причин давать Украине столько, чтобы пролить кровь, но недостаточно, чтобы победить. Если мы собираемся им помогать, или идите ва-банк, или выходите", – сказал глава комитета Майкл Маккол.

Позже сенаторы Джеймс Э. Риш и Роджер Викер – высокопоставленные республиканцы в комитетах Сената по иностранным делам и вооруженным силам – присоединились к Макколу в заявлении о том, что передача ATACMS, а также кассетных боеприпасов и истребителей F-16 является решающей для успеха Украины.

Напомним, что ракеты ATACMS имеют дальность до 300 км. Издание Politico писало, что в арсенале американцев может быть недостаточно соответствующих запасных систем, чтобы передать вооружение Украине. В свою очередь президент США Джо Байден в мае заявил, что вопрос о предоставлении этих ракет еще не решен – его продолжают рассматривать.

А издание The New York Times со ссылкой на двух американских чиновников недавно указывало, что в администрации Байдена до сих пор продолжаются дебаты относительно того, отправлять ли Украине ATACMS. Это касается и других управляемых ракет класса "земля-земля", которые США зарезервировали для угроз безопасности.