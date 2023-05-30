США рассматривают вопрос о предоставлении Украине ракет ATACM

Соединенные Штаты пока еще не решили, предоставлять ли Украине ракеты большой дальности ATACM. Этот вопрос продолжают рассматривать.

Об этом заявил президент США Джо Байден.

На вопрос журналиста о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS Байден ответил, что этот вопрос "все еще в игре", то есть он продолжает рассматриваться.

Кроме этого, Байден отреагировал на обострение воздушных атак РФ по Киеву и отметил, что они вполне ожидаемы.

HAPPENING NOW!!!



I just asked @POTUS about Russian increasing attacks on Kyiv.



“It’s not unexpected” Biden said.



“That’s why we got to continue to give Ukraine all they need”#StandWithUkraine pic.twitter.com/pvryltpYRt — Alex Raufoglu (@ralakbar) May 29, 2023

Он подчеркнул, что именно из-за таких атак Вашингтон продолжает предоставлять Украине все необходимое.

Напомним, ранее в администрации Байдена заявляли, что не будут подражать Великобритании и не будут передавать ракеты дальнего радиуса действия в Украину.

Однако в США одобрительно отнеслись к решению Британии поставити в Украину многочисленные крылатые ракеты Storm Shadow. Эти ракеты дадут украинским силам способность наносить удары большой дальности в преддверии долгожданного контрнаступления.