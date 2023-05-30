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Политика
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США рассматривают вопрос о предоставлении Украине ракет ATACM

байден, ракета
Президент США Джо Байден. Фото: twitter.com/ralakbar/status

Соединенные Штаты пока еще не решили, предоставлять ли Украине ракеты большой дальности ATACM. Этот вопрос продолжают рассматривать.

Об этом заявил президент США Джо Байден.

На вопрос журналиста о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS Байден ответил, что этот вопрос "все еще в игре", то есть он продолжает рассматриваться.

Кроме этого, Байден отреагировал на обострение воздушных атак РФ по Киеву и отметил, что они вполне ожидаемы.

Он подчеркнул, что именно из-за таких атак Вашингтон продолжает предоставлять Украине все необходимое.

Напомним, ранее в администрации Байдена заявляли, что не будут подражать Великобритании и не будут передавать ракеты дальнего радиуса действия в Украину.

Однако в США одобрительно отнеслись к решению Британии поставити в Украину многочисленные крылатые ракеты Storm Shadow. Эти ракеты дадут украинским силам способность наносить удары большой дальности в преддверии долгожданного контрнаступления.

Автор:
Татьяна Гойденко