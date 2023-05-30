США розглядають питання про надання Україні ракет ATACM

Сполучені Штати наразі ще остаточно не вирішили, чи надавати Україні ракети великої дальності ATACM. Це питання продовжують розглядати.

Про це заявив президент США Джо Байден.

На запитання журналіста щодо передачі Україні далекобійних ракет ATACMS Байден відповів, що це питання "все ще у грі", тобто воно продовжує розглядатись.

HAPPENING NOW!!!



I just asked @POTUS about Russian increasing attacks on Kyiv.



“It’s not unexpected” Biden said.



“That’s why we got to continue to give Ukraine all they need”#StandWithUkraine pic.twitter.com/pvryltpYRt — Alex Raufoglu (@ralakbar) May 29, 2023

Окрім цього, Байден відреагував на загострення повітряних атак РФ по Києву і зазначив, що вони є цілком очікуваними.

Він наголосив, що саме через такі атаки Вашингтон продовжує надавати Україні все необхідне.

Нагадаємо, раніще в адміністрації Байдена заявляли, що не будуть наслідувати Велику Британію і не передаватимуть ракети далекого радіусу дії в Україну.

Проте в США схвально віднеслися до рішення Британії поставити в Україну численні крилаті ракети Storm Shadow. Ці ракети дадуть українським силам здатність наносити удари великої дальності напередодні довгоочікуваного контрнаступу.