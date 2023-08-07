В США одобрили передачу первой партии танков Abrams: когда они прибудут в Украину

Соединенные Штаты официально одобрили поставки в Украину первой партии танков Abrams. Они должны прибыть в начале осени.

Об этом заявил начальник отдела закупок армии Дуг Буш, пишет CNN.

По его словам, такое решение было принято на выходных.

"Они уже готовы. Теперь они должны попасть в Европу, а затем в Украину, вместе со всем, что к ним прилагается. Боеприпасы, запчасти, топливное оборудование, ремонтные средства. То есть, это не просто танки, это полный пакет, который идет вместе с ними. Это все еще в процессе", - отметил он.

Abrams для Украины: что известно

Президент США Джо Байден анонсировал передачу Украине 31 танка Abrams в январе 2023 года.

Associated Press указывало, что на изготовление и отправку танков Abrams версии M1A2 могли бы уйти год или два. Поэтому Вашингтон решил отправить более старый вариант – M1A1, который можно доставить в зону боевых действий за восемь-десять месяцев.

Как отмечал в мае министр обороны США Ллойд Остин, Америка делает все возможное, чтобы Украина получила танки в начале осени.

Позже Пентагон подтвердил прибытие 31 учебного танка М1 Abrams в Германию для тренировки украинских экипажей.

В конце мая The New York Times сообщило, что около 200 украинских военных приступили к общевоенному инструктажу в Германии, а еще столько же бойцов учатся, как заправлять и обслуживать американские танки.

В свою очередь издание USA Today писало, что США модифицируют танки Abrams, которые планируют передать украинским военным, убирая секретную технику. Это связано с опасениями, что она может попасть к российским оккупантам.