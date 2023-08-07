У США схвалили передачу першої партії танків Abrams: коли вони прибудуть в Україну

Сполучені Штати офіційно схвалили постачання Україні першої партії танків Abrams. Вони мають прибути на початку осені.

Про це заявив начальник відділу закупівель армії Дуг Буш, пише CNN.

За його словами, таке рішення було прийняте на вихідних.

"Вони вже готові. Тепер вони мають потрапити до Європи, а потім до України, разом з усім, що до них додається. Боєприпаси, запчастини, паливне обладнання, ремонтні засоби. Тобто, це не просто танки, це повний пакет, який йде разом з ними. Це все ще в процесі", - зазначив він.

Abrams для України: що відомо

Президент США Джо Байден анонсував передачу Україні 31 танка Abrams у січні 2023 року.

Associated Press вказувало, що на виготовлення та відправку танків Abrams версії M1A2 могли б піти рік або два. Тому Вашингтон вирішив відправити старіший варіант – M1A1, який можна доставити в зону бойових дій за вісім-десять місяців.

Як зазначав у травні міністр оборони США Ллойд Остін, Америка робить все можливе, аби Україна отримала танки на початку осені.

Пізніше Пентагон підтвердив прибуття 31 навчального танка М1 Abrams у Німеччину для тренування українських екіпажів.

Наприкінці травня The New York Times повідомило, що близько 200 українських військових розпочали загальновійськовий інструктаж у Німеччині, а ще стільки ж бійців навчаються, як заправляти та обслуговувати американські танки.

Своєю чергою видання USA Today писало, що США модифікують танки Abrams, які планують передати українським військовим, прибираючи секретну техніку. Це повʼязано з побоюваннями, що вона може потрапити до російських окупантів.