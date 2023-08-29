США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $250 миллионов: что в него вошло

США объявили о передаче Украине нового пакета военной помощи на сумму 250 миллионов долларов, призванной оказать ей поддержку на поле боя в рамках войны с Россией. Об этом сообщили в Государственном департаменте США.

В частности, будут переданы ракеты AIM-9M для средств противовоздушной обороны, боеприпасы к высокомобильным артиллерийским ракетным системам (HIMARS), артиллерийские снаряды калибров 105 и 155 мм, средства разминирования, переносные ракетные комплексы FGM-148 Javelin и прочие противотанковые комплексы и ракеты.

В этот пакет вошли и более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию, машины скорой помощи, подрывные боеприпасы для преодоления препятствий, а также запчасти, услуги по обслуживанию, обучению и транспортировке.

"Каждый день Россия продолжает вести жестокую захватническую войну, в результате которой погибло множество мирных жителей Украины и миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома. Их атаки на украинские порты и зерновую инфраструктуру вызвали волатильность цен на рынках продовольствия и зерна, а также усугубили голод и глобальную продовольственную безопасность во всем мире", - подчеркивают в Госдепе.

В ведомстве напоминают, что Россия, начавшая эту войну, может закончить ее в любой момент, выведя свои войска из Украины и прекратив свои атаки, но пока этого не произойдет, США и их союзники и партнеры "будут едины с Украиной столько, сколько потребуется".

Отметим, что предыдущий раз США объявляли о выделении нового пакета военной помощи Украине 14 августа, однако его объем был еще меньшим - 200 миллионов долларов. В то же время 25 июля сообщалось о выделении помощи на 400 миллионов, а 19 июля - сразу на 1,3 миллиарда долларов.