Германия предоставила очередной пакет помощи Украине: в него вошли системы ПВО IRIS-T

В четверг, 17 августа, Украина получила очередной пакет военной помощи от Германии, в который вошли пусковые ЗРК IRIS-T и около 5 тысяч боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.

Отмечается, что в новый пакет военной помощи вошли:

2 пусковые установки ЗРК ближнего радиуса действия IRIS-T SLS;

4539 дымовых боеприпасов 155-мм калибра (ранее страна уже передала 12 460 таких снарядов);

10 наземных смотровых радаров GO12 (ранее Германия уже передала 18 таких радаров);

4 седельных тягача 8x8 HX81 и 4 полуприцепа (дополнительно к уже предоставленным 38 и 33 соответственно);

8 погрузчиков на 15 тонн (ранее уже предоставлено 26).

Отметим, что IRIS-T SLM является самой современной системой ПВО Германии. Ее разработала немецкая компания Diehl Defense.

Система IRIS-T SLM состоит из трех машин: пусковой установки на военном грузовике с местом для восьми ракет, радиолокационной машины и командной машины.

Ракеты IRIS-T SLM могут поражать цели на высоте до 20 км и на расстоянии до 40 км.

Напомним, правительство Германии заложило 5 млрд евро ежегодной военной помощи Украине до 2027 года.

Недавно стало известно, что Германия передает Украине еще два зенитно-ракетных комплекса Patriot.

Также Украина получит 10 гусеничных вездеходов Bandvagn 206, 6 тыс. снарядов калибра 155 мм, 4 разведывательных дрона Vector, 6 тягачей 8x8 HX81 и 5 полуприцепов, 100 пулеметов MG5 и 40 тыс. аптечек.

Германия является вторым после США поставщиком военной помощи Украине.