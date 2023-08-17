Израиль согласился продать Германии свою ПВО, способную перехватывать баллистические ракеты

Германия приобретет израильскую систему противовоздушной обороны Arrow 3 в рамках сделки на 3,5 миллиарда долларов. США, как один из разработчиков, предоставили свое разрешение.

Об этом 17 августа сообщило агентство Bloomberg.

Теперь стороны проведут официальную церемонию подписания письма об обязательствах. В ней примут участие израильские и немецкие чиновники. Заметим, что соответствующие документы еще попадут на одобрение в парламенты Израиля и Германии.

Полный контракт будет готов к подписанию до конца 2023 года, уточняют в оборонных ведомствах. Однако на строительство Arrow 3 уже выделили 600 миллионов долларов, что позволит немедленно начать работу над проектом.

ЗРК Arrow 3 – какую систему Германия купила у Израиля

Система Arrow 3, изготовленная Israel Aerospace Industries, разрабатывается совместно Израилем и США. ЗРК предназначен для противовоздушной обороны и способен перехватывать баллистические ракеты за пределами атмосферы.

Установка состоит из командного пункта, радиолокационных систем, пусковых установок и управляемых ракет. Arrow 3 способна обнаруживать и перехватывать баллистические ракеты из любого угла.

Уничтожать ракеты противника Arrow 3 также может вне земной атмосферы методом прямого попадания в цель.

Почему Израиль не передает оружие Украине

Израиль заявлял, что рассмотрит возможность предоставления Украине систем вооружений и даже одобрил визит министра иностранных дел Эли Коэна в Киев.

Но страна до сих пор воздерживается от предоставления Украине оружия, опасаясь конфликта с Россией, которая поддерживает военное присутствие в Сирии. Правительство также утверждало, что опасается, что оружие может попасть в Иран.

Впрочем, Израиль оказывает гуманитарную помощь и стал первым государством, с начала войны развернувшим в Украине полевой госпиталь.