Ізраїль погодився продати Німеччині свою ППО, яка здатна перехоплювати балістичні ракети

Німеччина придбає ізраїльську систему протиповітряної оборони Arrow 3 в рамках угоди на 3,5 мільярда доларів. США, як один з розробників, надали свій дозвіл.

Про це 17 серпня повідомило агентство Bloomberg.

Тепер сторони проведуть офіційну церемонію підписання листа про зобов’язання. В ній візьмуть участь ізраїльські та німецькі високопосадовці. Зауважимо, що відповідні документи ще передадуть на схвалення до парламентів Ізраїлю та Німеччини.

Повний контракт буде готовий до підписання до кінця 2023 року, уточнюють в оборонних відомствах. Проте для будівництва Arrow 3 вже виділили 600 мільйонів доларів, що дозволить негайно розпочати роботу над проєктом.

ЗРК Arrow 3 — яку систему Німеччина купила у Ізраїля

Система Arrow 3, виготовлена Israel Aerospace Industries, розробляється спільно Ізраїлем і США. ЗРК призначений для протиповітряної оборони та здатен перехоплювати балістичні ракети за межами атмосфери.

Установка складається з командного пункту, радіолокаційних систем, пускових установок і керованих ракет. Arrow 3 здатна виявляти та перехоплювати балістичні ракети з будь-якого кута.

Знищувати ракети противника Arrow 3 також може за межами земної атмосфери методом прямого попадання у ціль.

Чому Ізраїль не передає зброю Україні

Ізраїль заявляв, що розгляне можливість надання Україні систем озброєнь і навіть схвалив візит міністра закордонних справ Елі Коена до Києва.

Але країна досі утримується від надання Україні зброї, остерігаючись конфлікту із Росією, яка підтримує військову присутність у Сирії. Уряд також стверджував, що побоюється, що зброя може потрапити до Ірану.

Утім Ізраїль надає гуманітарну допомогу та став першою державою, яка з початку війни розгорнула в Україні польовий госпіталь.