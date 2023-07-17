Ізраїльські військові почали обирати цілі для ударів з допомогою ШІ

Армія оборони Ізраїлю почала використовувати штучний інтелект для вибору цілей для нанесення авіаударів і організації матеріально-технічного забезпечення під час війни в умовах ескалації з Іраном.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посилання на власні джерела.

Військові офіційно не коментують конкретні операції. Відомо лише, що вони використовують систему рекомендацій штучного інтелекту, яка може обробляти великі обсяги даних для вибору цілей для авіаударів.

Такі завдання може виконувати модель ШІ Fire Factory, яка використовує дані про схвалені військовими цілі для розрахунку щодо боєприпасів, визначення пріоритетів і призначення цілей.

Експерти вважають, що ШІ може допомогти військовим мінімізувати втрати, тоді як критики попереджають про потенційно смертельні наслідки використання дедалі більш автономних систем.

Прихильники ідеї використання ШІ у війни також запевняють, що технологія дозволить мінімізувати час, який раніше потребували люди для розрахунків.

Раніше генеральний директор Міністерства оборони Ізраїлю Еяль Замір заявив, що його країна прагне використати свою технологічну майстерність, щоб стати наддержавою у сфері штучного інтелекту.

Він назвав GPT і AGI сферами глибокого вивчення, які розглядаються цивільними галузями штучного інтелекту, і з часом можуть мати військове застосування.