Израильские военные начали выбирать цели для ударов с помощью ИИ

Армия обороны Израиля начала использовать искусственный интеллект для выбора целей нанесения авиаударов и организации материально-технического обеспечения во время войны в условиях эскалации с Ираном.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Военные официально не комментируют конкретные операции. Известно лишь, что они используют систему рекомендаций искусственного интеллекта, которая может обрабатывать большие объемы данных для выбора целей авиаударов.

Такие задачи может выполнять модель ИИ Fire Factory, использующая данные об одобренных военными целях для расчета боеприпасов, определения приоритетов и назначения целей.

Эксперты считают, что ИИ может помочь военным минимизировать потери, в то время как критики предупреждают о потенциально смертельных последствиях использования все более автономных систем.

Сторонники идеи использования ИИ в войне также уверяют, что технология позволит минимизировать время для расчетов, которое ранее требовалось людям.

Напомним, генеральный директор Министерства обороны Израиля Эяль Замир заявил, что его страна стремится использовать свое технологическое мастерство, чтобы стать сверхдержавой в сфере искусственного интеллекта.

Он назвал GPT и AGI сферами глубокого изучения, которые рассматриваются гражданскими отраслями искусственного интеллекта и со временем могут иметь военное применение.