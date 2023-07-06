Open AI створить команду для контролю "надрозумного" ШІ

Американська компанія OpenAI оголосила, що збирає команду науковців, які будуть контролювати "надрозумний" штучний інтелект. Наразі потрібні інженери-дослідники, наукові співробітники та менеджери з досліджень. Щоб долучитися до команди, потрібно заповнити заявки на сайті.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Суперінтелект стане найвпливовішою технологією, яку будь-коли винайшло людство, і може допомогти нам вирішити багато найважливіших світових проблем. Але величезна сила суперінтелекту також може бути дуже небезпечною та може призвести до позбавлення прав і можливостей людства або навіть його вимирання", — пояснюють свою мотивацію в OpenAI.

В компанії впевнені, що цього десятиліття людство винайде "супер штучний інтелект". Додаючи префікс "супер", розробники хочуть зробити акцент на тому, що технологія буде здатна виконувати завдання на рівні з людським мозком або наблизиться до цього.

Очікується, що така технологія буде самовдосконалюватися. Тому вчені вважають, що важливо створити орган контролю.

Команду очолять головний науковий співробітник OpenAI Ілля Суцкевер та керівник дослідницької лабораторії Ян Лейке. На ініціативу спрямують 20% обчислювальних потужностей OpenAI з метою розроблення автоматизованого дослідника вирівнювання.

Компанія планує досягнути всіх поставлених цілей за чотири роки, але не гарантують, що все вдасться. Робота нової команди є доповненням до існуючої в OpenAI, спрямованої на підвищення безпеки поточних моделей, таких як ChatGPT.

Нагадаємо, раніше британська телекомунікаційна компанія BT Group заявила, що скоротить до 55 тис співробітників. Частину працівників замінять на ШІ. Схоже рішення прийняло одне з найпопулярніших німецьких видань Bild.

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