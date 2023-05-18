BT Group звільнить 55 тис співробітників, частину з них замінять на ШІ

Британська телекомунікаційна компанія BT Group скоротить до 55 тис співробітників впродовж десятиліття з метою зменшення витрат. Про це повідомило BBC.

До п’ятої частини цих скорочень припаде на сферу обслуговування клієнтів, оскільки персонал буде замінено технологіями, зокрема штучним інтелектом.

Скорочення штату, який сягає 130 000, включає персонал і підрядників.

“Щоразу, коли ви отримуєте нові технології, ви можете отримати великі зміни”, - сказав виконавчий директор Філіп Янсен.

Він додав, що інструменти генеративного штучного інтелекту, такі як ChatGPT, які можуть писати есе, сценарії, вірші та розв’язувати комп’ютерне кодування людським способом, дають впевненість, що можемо піти далі.

Виконавчий директор BT Group впевнений, що штучний інтелект зробить послуги швидшими, кращими та безперебійними.

Крім того, нові, більш ефективні технології, включаючи штучний інтелект, означають, що в майбутньому буде потрібно менше людей для обслуговування клієнтів.

У Vodafone скоротять 11 000 робочих місць. Майбутні зміни називають найбільшим скороченням персоналу за всю історію компанії. Наразі в Vodafone працює близько 100 тис співробітників.

Також соціальна мережа для професійного спілкування LinkedIn скоротить 716 робочих місць у зв'язку з падінням попиту.