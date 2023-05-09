LinkedIn скорочує понад 700 робочих місць і припиняє роботу китайського застосунка

Соціальна мережа для професійного спілкування LinkedIn скоротить 716 робочих місць у зв'язку з падінням попиту. Про це заявили в компанії в понеділок - повідомило міжнародне агентство Reuters.

Як зазначили журналісти, в LinkedIn працює 20 000 співробітників, компанія щоквартально збільшувала прибуток протягом останнього року, але разом з іншими великими технологічними компаніями звільняє працівників на тлі погіршення глобальних економічних перспектив.

LinkedIn отримує прибуток за рахунок продажу реклами, а також за підписку спеціалістам із підбору персоналу та продажів, які використовують мережу для пошуку потенційних клієнтів і співробітників.

У листі до співробітників генеральний директор LinkedIn Раян Росланскі сказав, що скорочення ролей у відділах продажів, операцій і підтримки спрямовано на оптимізацію операцій і швидкому ухваленню рішень.

Також в планах компанії закрити додаток InCareers для пошуку роботи в Китаї.

LinkedIn повідомила, що поступово, до 9 серпня, ліквідує додаток для працевлаштування в Китаї, посилаючись на складне середовище.

“Незважаючи на наш початковий прогрес, InCareer зіткнулася з жорсткою конкуренцією та складним макроекономічним кліматом, що зрештою привело нас до рішення припинити надання послуги”, - повідомила компанія користувачам сайту.

За словами представника компанії, LinkedIn збереже присутність у Китаї, щоб допомогти компаніям, які там працюють, наймати та навчати працівників за межами країни.

Нагадаємо, в квітні Meta розпочала новий раунд масових скорочень.

14 березня Цукерберг заявив, що Meta планує звільнити близько 10 000 співробітників і скасувати 5 000 посад, але про це повідомили ще не всіх людей. У листопаді 2022 року компанія вже звільнила 11 тис. осіб, або 13% штату.

Компанія Walt Disney розпочне другу хвилю звільнень, щоб ліквідувати 7000 робочих місць і заощадити 5,5 мільярдів доларів на витратах.

Американський банківський холдинг Morgan Stanley скоротить близько 3 тисяч робочих місць у другому кварталі 2023 року, що складає 4% фінансової установи.