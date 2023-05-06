У магазинах Apple планують запровадити чайові

Співробітники першого в історії профспілкового магазину Apple Store у США пропонують надати клієнтам можливість давати чайові за обслуговування.

Про це пише ВВС.

Як пише видання, ця пропозиція викликала дискусію про культуру чайових у Сполучених Штатах і так звану "втому від чайових".

У серії твітів профспілка визнала, що ця ідея може бути "трохи суперечливою".

"Співробітники Apple скрізь можуть сказати вам, що клієнти їм уже пропонують чайові", — заявила профспілка, яка представляє магазин у передмісті Балтімора.

На даний момент, якщо співробітник Apple прийме чайові, його або її можуть звільнити.

За даними Союзу, нова пропозиція створить систему, яка дозволить "випадковим" клієнтам винагороджувати команду, не боячись звільнення.

Експерти кажуть, що змушувати клієнтів відчувати "почуття провини", коли вони відмовляються додати кілька додаткових доларів до покупки, є частиною бізнес-моделі, яка виникає в американській культурі чайових після пандемії.

Apple Store у Тоусоні, штат Меріленд, став першим у країні, який об’єднався в профспілку у 2022 році. Співробітники магазину Apple та його профспілка організованих працівників роздрібної торгівлі (CORE) наразі ведуть переговори щодо контракту з технологічним гігантом і заявили, що очікують "досягнути компромісу".

Запропонована схема чайових пропонуватиме клієнтам варіанти, починаючи від "без чайових, 3%, 5%, індивідуальна сума", повідомили в Союзі. Усі кошти, зібрані за допомогою чайових, розподілятимуться між членами команди.

Але в соціальних мережах пропонована схема чайових викликала швидку реакцію, і багато хто зазначив, що чайові зазвичай пропонуються працівникам, які отримують низьку погодинну оплату праці.

За даними звіту Toast, платформи обслуговування торгових точок, споживачі залишали в середньому 19,6% чайових у ресторанах із повним набором послуг.

Експерт з етикету містер Томас Фарлі сказав, що технологія є основною рушійною силою цього "вторгнення чайових". Оскільки все більше компаній використовують цифрові платіжні системи, такі як Square і Toast, споживачам часто пропонують додати чайові після завершення транзакції.

"Я боюся, що ми швидко просуваємося до культури, де від нас очікують чайових абсолютно за все", — сказав він.

Нагадаємо, в Індії 18 квітня відкрили перший офіційний магазин компанії Apple. На відкритті був присутній виконавчий директор Тім Кук: він охоче фотографувався з усіма покупцями, через що до магазину вишикувалася черга.