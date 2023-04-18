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Apple відкрила перший магазин в Індії: як це було (ФОТО/ВІДЕО)
В Індії у вівторок, 18 квітня, відкрили перший офіційний магазин компанії Apple. На відкритті був присутній виконавчий директор Тім Кук: він охоче фотографувався з усіма покупцями, через що до магазину вишикувалася черга.
Про це він повідомив в Twitter.
"Енергія, креативність і пристрасть у Мумбаї неймовірні! Ми дуже раді відкрити Apple BKC — наш перший магазин в Індії", — прокоментував він.
Агентство Reuters з'ясувало, що відкриття першого магазину Apple стало визначною подією для місцевих. Люди з'їхалися з різних міст, дехто стояв у черзі на вулиці з попередньої ночі, щоб отримати продукти Apple, хоча вони доступні для замовлення онлайн в Індії.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Кук роздавав автографи, зокрема, йому вдавалося поставити підписи на продукції Apple. Багато відвідувачів були одягнені в футболки в стилі співзасновника Стіва Джобса, мали зачіски у формі логотипу Apple. Один покупець приніс версію першого комп’ютера Apple, випущеного в 1984 році.
Новий магазин Apple розташований у торговому центрі Jio World Drive, який належить компанії Reliance.
Другий магазин у Делі (столиця) має відкритися у четвер, 20 квітня. В цей же час Кук планує зустрітися з прем'єр-міністром Нарендрою Моді та заступником міністра з ІТ.
Зауважимо, що, зокрема, смартфони Apple доступні лише небагатьом в Індії, де компанія займає 3% ринку.
Нагадаємо, минулого фінансового року Apple зібрала в Індії iPhone на понад 7 млрд доларів, потроївши виробництво в країні на тлі прискореного виходу за межі Китаю.