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Apple відкрила перший магазин в Індії: як це було (ФОТО/ВІДЕО)

перший магазин apple в індії, тім кук
Тім Кук особисто приїхав на відкриття першого магазину Apple в Індії. Фото: Twitter Тіма Кука

В Індії у вівторок, 18 квітня, відкрили перший офіційний магазин компанії Apple. На відкритті був присутній виконавчий директор Тім Кук: він охоче фотографувався з усіма покупцями, через що до магазину вишикувалася черга. 

Про це він повідомив в Twitter.

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магазин apple в індії
Магазин Apple в Мумбаї. Фото: Twitter 9to5Mac
магазин apple в індії
Магазин Apple в Мумбаї. Фото: Twitter 9to5Mac
магазин apple в індії
Магазин Apple в Мумбаї. Фото: Twitter 9to5Mac

"Енергія, креативність і пристрасть у Мумбаї неймовірні! Ми дуже раді відкрити Apple BKC — наш перший магазин в Індії", — прокоментував він.

Агентство Reuters з'ясувало, що відкриття першого магазину Apple стало визначною подією для місцевих. Люди з'їхалися з різних міст, дехто стояв у черзі на вулиці з попередньої ночі, щоб отримати продукти Apple, хоча вони доступні для замовлення онлайн в Індії.

Кук роздавав автографи, зокрема, йому вдавалося поставити підписи на продукції Apple. Багато відвідувачів були одягнені в футболки в стилі співзасновника Стіва Джобса, мали зачіски у формі логотипу Apple. Один покупець приніс версію першого комп’ютера Apple, випущеного в 1984 році.

Новий магазин Apple розташований у торговому центрі Jio World Drive, який належить компанії Reliance.

Другий магазин у Делі (столиця) має відкритися у четвер, 20 квітня. В цей же час Кук планує зустрітися з прем'єр-міністром Нарендрою Моді та заступником міністра з ІТ.

Зауважимо, що, зокрема, смартфони Apple доступні лише небагатьом в Індії, де компанія займає 3% ринку.

Нагадаємо, минулого фінансового року Apple зібрала в Індії iPhone на понад 7 млрд доларів, потроївши виробництво в країні на тлі прискореного виходу за межі Китаю. 

Автор:
Віта Молодан