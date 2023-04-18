Apple відкрила перший магазин в Індії: як це було (ФОТО/ВІДЕО)

В Індії у вівторок, 18 квітня, відкрили перший офіційний магазин компанії Apple. На відкритті був присутній виконавчий директор Тім Кук: він охоче фотографувався з усіма покупцями, через що до магазину вишикувалася черга.

Про це він повідомив в Twitter.

Магазин Apple в Мумбаї. Фото: Twitter 9to5Mac Магазин Apple в Мумбаї. Фото: Twitter 9to5Mac Магазин Apple в Мумбаї. Фото: Twitter 9to5Mac

"Енергія, креативність і пристрасть у Мумбаї неймовірні! Ми дуже раді відкрити Apple BKC — наш перший магазин в Індії", — прокоментував він.

#WATCH | Apple CEO Tim Cook surprised at seeing a customer bring his old Macintosh Classic machine at the opening of India's first Apple store at Mumbai's BKC pic.twitter.com/MOY1PDk5Ug — ANI (@ANI) April 18, 2023

Агентство Reuters з'ясувало, що відкриття першого магазину Apple стало визначною подією для місцевих. Люди з'їхалися з різних міст, дехто стояв у черзі на вулиці з попередньої ночі, щоб отримати продукти Apple, хоча вони доступні для замовлення онлайн в Індії.

Кук роздавав автографи, зокрема, йому вдавалося поставити підписи на продукції Apple. Багато відвідувачів були одягнені в футболки в стилі співзасновника Стіва Джобса, мали зачіски у формі логотипу Apple. Один покупець приніс версію першого комп’ютера Apple, випущеного в 1984 році.

WATCH: Apple CEO Tim Cook opens India's first Apple Store, in Mumbai's BKC business district https://t.co/MiZiEyPnBK pic.twitter.com/uCpgOC6q1M — Bloomberg TV (@BloombergTV) April 18, 2023

Новий магазин Apple розташований у торговому центрі Jio World Drive, який належить компанії Reliance.

Другий магазин у Делі (столиця) має відкритися у четвер, 20 квітня. В цей же час Кук планує зустрітися з прем'єр-міністром Нарендрою Моді та заступником міністра з ІТ.

Exclusive First Look.

1st Apple Store in India in Mumbai.

What did they do differently?

What did they Indianise?

What International features did they keep?

Take a look.... pic.twitter.com/UnrmFA4I4h — Rajiv Makhni (@RajivMakhni) April 17, 2023

Зауважимо, що, зокрема, смартфони Apple доступні лише небагатьом в Індії, де компанія займає 3% ринку.

Нагадаємо, минулого фінансового року Apple зібрала в Індії iPhone на понад 7 млрд доларів, потроївши виробництво в країні на тлі прискореного виходу за межі Китаю.