Рейтинг найвпливовіших брендів світу: американські компанії очолили список

Дослідницька компанія World Brand Lab традиційно склала та опублікувала рейтинг "500 найвпливовіших брендів світу". Першу сходинку посіла американська технологічна компанія Apple це, другу та третю — Microsoft та Google.

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У рейтингу найбільшу кількість місць отримали американські компанії. За США йдуть Франція, Японія, Китай і Великобританія.

Загалом компанії зі США отримали 198 із 500 сходинок в рейтингу. В пресрелізі зазначається, що США зберігають вплив як глобальна супердержава брендів.

В топ-10 рейтингу потрапили пʼять американських компаній: Amazon; Walmart; McDonaldʼs; Coca-Cola і Tesla.

Кількість обраних китайських брендів (45) перевищила кількість британських (35). Серед китайських компанії до рейтингу потрапили: State Grid, Haier, China Resources, China Life, Wuliangye, Tsingtao Beer, Chow Tai Fook, Sinochem, China Southern Power Grid, Hengli, XCMG і Beidahuang.

До списку потрапили 28 компаній з Німеччини, 18 з Швейцарії та 15 з Італії.

"Таким чином, незважаючи на те, що європейська економіка переживає економічну рецесію, геополітичні ризики та енергетичну кризу, бренди європейських країн тримаються міцно", — зауважили в World Brand Lab.

З 2003 року World Brand Lab відстежує понад 80 000 основних брендів у 60 країнах. Всього у рейтингу представлено 33 країни.

У 2022 році World Brand Lab відстежувала понад 15 000 провідних брендів у всьому світі. В середньому кожна з компаній, що потрапила в рейтинг, існує 98,22 роки. Французький бренд Saint-Gobain залишається найстарішим брендом у списку, йому 357 років, а Aviva та Moutai також мають понад 300-річну історію. Серед 45 китайських брендів Moutai, Tsingtao Brewery, Wuliangye, Bank of China і AIA працюють більше 100 років.

Джерело фото: ua.depositphotos.com