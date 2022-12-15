Рейтинг самых влиятельных брендов мира: американские компании возглавили список

Исследовательская компания World Brand Lab традиционно составила и опубликовала рейтинг "500 самых влиятельных брендов мира". Первую строчку заняла американская технологическая компания Apple, вторую и третью — Microsoft и Google.

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В рейтинге самое большое количество мест получили американские компании. За США следуют Франция, Япония, Китай и Великобритания.

Всего компании из США получили 198 из 500 ступеней в рейтинге. В пресс-релизе отмечается, что США сохраняют влияние как глобальная супердержава брендов.

В топ-10 рейтинга попали пять американских компаний: Amazon; Walmart; McDonald's; Coca-Cola и Tesla.

Число избранных китайских брендов (45) превысило количество британских (35). Среди китайских компаний в рейтинг попали: State Grid; Haier; China Resources; China Life; Wuliangye; Tsingtao Beer; Chow Tai Fook; Sinochem; China Southern Power Grid; Hengli; XCMG и Beidahuang.

В список попали 28 компаний из Германии, 18 из Швейцарии и 15 из Италии.

"Таким образом, несмотря на то, что европейская экономика переживает экономическую рецессию, геополитические риски и энергетический кризис, бренды европейских стран держатся крепко", - отметили в World Brand Lab.

С 2003 года World Brand Lab отслеживает более 80000 основных брендов в 60 странах. Всего в рейтинге представлено 33 страны.

В 2022 году World Brand Lab отслеживала более 15 000 ведущих брендов по всему миру. В среднем каждая из компаний, попавшая в рейтинг, существует 98,22 года. Французский бренд Saint-Gobain остается старейшим брендом в списке, ему 357 лет, а Aviva и Moutai также имеют более чем 300-летнюю историю. Среди 45 китайских брендов Moutai, Tsingtao Brewery, Wuliangye, Bank of China и AIA работают более 100 лет.

Источник фото: ua.depositphotos.com