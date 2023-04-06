Боїться помсти Китаю. Apple обережно налагоджує перенесення виробництва в інші країни, – Bloomberg

Американська компанія Apple, яка має величезні виробничі потужності в Китаї, намагається налагодити зв’язки з іншими країнами, щоб зменшити залежність від Пекіна. Однак це доводиться робити обережно через стурбованість можливою негативною реакцією з боку КНР. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Зусилля Apple щодо диверсифікації виробництва прискорилися під час загострення торговельної напруги між США та Китаєм за часів президентства Дональда Трампа, а потім посилилися під час пандемії, що було повʼязано з порушенням ланцюжків поставок.

Тому компанія зосереджена на виробництві своїх продуктів в Індії, В’єтнамі, Малайзії та Ірландії.

Крім того, Apple шукає способи зменшити свою залежність від Тайваню, де гігант з виробництва мікросхем TSMC виготовляє для неї багато напівпровідників.

Однак компанія рухається обережно. Як зазначає Bloomberg, керівництво Apple стурбоване потенційною помстою з боку Китаю, якщо фірма перемістить занадто багато потужностей в інші країни або перейде занадто швидко. При цьому клієнти в КНР можуть виступити проти продуктів, розроблених США, на тлі загострення націоналізму. Крім того, компанія має занепокоєння щодо своєї здатності забезпечувати високі стандарти якості у В’єтнамі та Малайзії, враховуючи поточний стан виробничих галузей у цих країнах.

Існує також баланс, який потрібно підтримувати в самій Apple, де різні команди мають контрастні пріоритети та цілі. Наприклад, команда із закупівель, яка займається компонентами для техніки, може шукати необхідні деталі по всьому світу. Однак більша частина роботи з налагодження виробництва на новому місці припадає на іншу команду, яка мусить виділяти значні людські та фінансові ресурси для створення нової виробничої лінії.

Нагадаємо, перенесення частини потужностей Apple з Китаю обговорюється вже не вперше. Зокрема, у вересні 2022 року було анонсовано, що компанія Foxconn виготовлятиме в Індії iPhone 14, представлені тоді.

Аналітики JPMorgan прогнозували, що до 2025 року поза межами Китаю виготовлятимуться до 25% усіх продуктів Apple. Станом на осінь 2022 року цей показник становив 5%.

У березні 2023 Bloomberg повідомило, що Foxconn планує інвестувати близько 700 млн доларів у новий завод в Індії. Таким чином фірма підкреслює прискорення перенесення виробництва з КНР.