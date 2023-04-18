Apple открыла первый магазин в Индии: как это было (ФОТО/ВИДЕО)

В Индии во вторник, 18 апреля, открыли первый официальный магазин компании Apple. На открытии присутствовал исполнительный директор Тим Кук: он охотно фотографировался со всеми покупателями, из-за чего к магазину выстроилась очередь.

Об этом он сообщил в Twitter.

Магазин Apple в Мумбаи. Фото: Twitter 9to5Mac Магазин Apple в Мумбаи. Фото: Twitter 9to5Mac Магазин Apple в Мумбаи. Фото: Twitter 9to5Mac

"Энергия, креативность и страсть в Мумбаи невероятны! Мы очень рады открыть Apple BKC – наш первый магазин в Индии", – прокомментировал он.

#WATCH | Apple CEO Tim Cook surprised at seeing a customer bring his old Macintosh Classic machine at the opening of India's first Apple store at Mumbai's BKC pic.twitter.com/MOY1PDk5Ug — ANI (@ANI) April 18, 2023

Агентство Reuters выяснило, что открытие первого магазина Apple стало выдающимся событием для местных. Люди съехались из разных городов, некоторые стояли в очереди на улице с предыдущей ночи, чтобы получить продукты Apple, хотя они доступны для заказа онлайн в Индии.

Кук раздавал автографы, в частности ему удавалось поставить подписи на продукции Apple. Многие посетители были одеты в футболки в стиле соучредителя Стива Джобса, имели прически в форме логотипа Apple. Один покупатель принес версию первого компьютера Apple, выпущенного в 1984 году.

WATCH: Apple CEO Tim Cook opens India's first Apple Store, in Mumbai's BKC business district https://t.co/MiZiEyPnBK pic.twitter.com/uCpgOC6q1M — Bloomberg TV (@BloombergTV) April 18, 2023

Новый магазин Apple расположен в торговом центре Jio World Drive, принадлежащем компании Reliance.

Второй магазин в Дели (столица) должен открыться в четверг, 20 апреля. В это же время Кук планирует встретиться с премьер-министром Нарендрой Моди и замминистра по ИТ.

Exclusive First Look.

1st Apple Store in India in Mumbai.

What did they do differently?

What did they Indianise?

What International features did they keep?

Take a look.... pic.twitter.com/UnrmFA4I4h — Rajiv Makhni (@RajivMakhni) April 17, 2023

Заметим, что, в частности, смартфоны Apple доступны лишь немногим в Индии, где компания занимает 3% рынка.

Напомним, в прошлом финансовом году Apple собрала в Индии iPhone более чем на 7 млрд долларов, утроив производство в стране на фоне ускоренного выхода за пределы Китая.