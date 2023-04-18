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Apple открыла первый магазин в Индии: как это было (ФОТО/ВИДЕО)
В Индии во вторник, 18 апреля, открыли первый официальный магазин компании Apple. На открытии присутствовал исполнительный директор Тим Кук: он охотно фотографировался со всеми покупателями, из-за чего к магазину выстроилась очередь.
Об этом он сообщил в Twitter.
"Энергия, креативность и страсть в Мумбаи невероятны! Мы очень рады открыть Apple BKC – наш первый магазин в Индии", – прокомментировал он.
Агентство Reuters выяснило, что открытие первого магазина Apple стало выдающимся событием для местных. Люди съехались из разных городов, некоторые стояли в очереди на улице с предыдущей ночи, чтобы получить продукты Apple, хотя они доступны для заказа онлайн в Индии.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кук раздавал автографы, в частности ему удавалось поставить подписи на продукции Apple. Многие посетители были одеты в футболки в стиле соучредителя Стива Джобса, имели прически в форме логотипа Apple. Один покупатель принес версию первого компьютера Apple, выпущенного в 1984 году.
Новый магазин Apple расположен в торговом центре Jio World Drive, принадлежащем компании Reliance.
Второй магазин в Дели (столица) должен открыться в четверг, 20 апреля. В это же время Кук планирует встретиться с премьер-министром Нарендрой Моди и замминистра по ИТ.
Заметим, что, в частности, смартфоны Apple доступны лишь немногим в Индии, где компания занимает 3% рынка.
Напомним, в прошлом финансовом году Apple собрала в Индии iPhone более чем на 7 млрд долларов, утроив производство в стране на фоне ускоренного выхода за пределы Китая.