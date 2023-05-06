В магазинах Apple планируют ввести чаевые

Сотрудники первого в истории профсоюзного магазина Apple Store в США предлагают предоставить клиентам возможность давать чаевые за обслуживание.

Об этом пишет BBC.

Как пишет издание, это предложение вызвало дискуссию о культуре чаевых в Соединенных Штатах и так называемую "усталость от чаевых".

В серии твитов профсоюз признал, что эта идея может быть "несколько противоречивой".

"Сотрудники Apple везде могут сказать вам, что клиенты им уже предлагают чаевые", - заявил профсоюз, представляющий магазин в пригороде Балтимора.

На данный момент, если сотрудник Apple примет чаевые, его или ее могут уволить.

По данным Союза, новое предложение создаст систему, которая позволит "случайным" клиентам вознаграждать команду, не опасаясь увольнения.

Эксперты говорят, что заставлять клиентов испытывать "чувство вины", когда они отказываются добавить несколько дополнительных долларов к покупке, являются частью бизнес-модели, возникающей в американской культуре чаевых после пандемии.

Apple Store в Тоусоне, штат Мэриленд, стал первым в стране, объединившимся в профсоюз в 2022 году. Сотрудники магазина Apple и его профсоюз организованных работников розничной торговли (CORE) ведут переговоры по контракту с технологическим гигантом и заявили, что ожидают "достигнуть компромисса".

Предложенная схема чаевых будет предлагать клиентам варианты, начиная от "без чаевых, 3%, 5%, индивидуальная сумма", сообщили в Союзе. Все средства, собранные с помощью чаевых, будут распределяться между членами команды.

Но в социальных сетях предлагаемая схема чаевых вызвала быструю реакцию, и многие отметили, что чаевые обычно предлагаются работникам, получающим низкую почасовую оплату труда.

По данным отчета Toast, платформы обслуживания торговых точек потребители оставляли в среднем 19,6% чаевых в ресторанах с полным набором услуг.

Эксперт по этикету мистер Томас Фарли сказал, что технология является основной движущей силой этого "вторжения чаевых". Поскольку все больше компаний используют цифровые платежные системы, такие как Square и Toast, потребителям часто предлагают добавить чаевые по завершении транзакции.

"Я боюсь, что мы быстро продвигаемся к культуре, где от нас ожидают чаевых абсолютно за все", - сказал он.

Напомним, в Индии 18 апреля был открыт первый официальный магазин компании Apple. На открытии присутствовал исполнительный директор Тим Кук: он охотно фотографировался со всеми покупателями, из-за чего в магазин выстроилась очередь.