Morgan Stanley планує скоротити 3 тис. робочих місць

Американський банківський холдинг Morgan Stanley скоротить близько 3 тисяч робочих місць у другому кварталі 2023 року, що складає 4% фінансової установи. Про це повідомило міжнародне агентство Reuters.

Таким чином Morgan Stanley перейде до другого раунду скорочень за останні пів року.

Повільне укладання угод і складне економічне середовище спонукають інвестиційний банк переглянути чисельність персоналу - повідомило джерело агентства.

“Останній крок відбувся після ще одного кварталу, коли комісія інвестиційно-банківського підрозділу впала, що призвело до скорочення загального доходу майже на 2% до 14,5 мільярда доларів”, - пояснили рішення в банківському холдингу.

Минулого місяця головний фінансовий директор Morgan Stanley Шерон Єшая заявила, що через невизначеність ринку та високу інфляцію в пріоритеті - управління витратами.

Інвестиційні банки Уолл-стріт постраждали від спаду угод, оскільки інвестори стали більш обережними щодо нестабільних ринків і швидкого зростання процентних ставок.

У грудні генеральний директор Morgan Stanley Джеймс Горман заявив, що банк зробить скромні скорочення робочих місць у всьому світі, не назвавши точної цифри.

Станом на кінець березня в банку було понад 82 000 співробітників і звільнення торкнеться майже 4% його персоналу.

Нагадаємо, JPMorgan викупить First Republic Bank, США запроваджують тимчасову адміністрацію у фінансовій установі.

До кінця минулого робочого тижня ринкова вартість First Republic зменшилася до мінімуму $557 млн порівняно з максимальними показниками $40 млрд у листопаді 2021 року. Його акції впали майже на 50% після того, як стало відомо про масове зняття депозитів клієнтами банку.

Раніше американський First Citizens Bank уклав угоду про купівлю та передачу всіх депозитів та кредитів Silicon Valley Bank.