JPMorgan викупить First Republic Bank, США запроваджують тимчасову адміністрацію у фінансовій установі. Про це написали в Bloomberg.

Таким чином найбільший банк США JPMorgan ще більше зміцнив свої позиції.

JPMorgan зобов’язується взяти на себе всі депозити, включно з усіма незастрахованими депозитами, і практично всіма активами.

JPMorgan отримає активи First Republic, включаючи близько $173 млрд кредитів і $30 млрд цінних паперів, а також $92 млрд депозитів. JPMorgan і Федеральна корпорація страхування депозитів, яка організувала продаж, погодилися розділити тягар збитків, а також будь-які відшкодування за односімейними та комерційними кредитами фірми.

Нагадаємо, First Republic зацікавилися близько шести банків, серед яких JPMorgan, Citizens та PNC.

Співрозмовники видання Financial Times заявили, що уряд США хоче завершити процес продажу First Republic до того, як банк почне працювати в понеділок вранці.

До кінця минулого робочого тижня ринкова вартість First Republic зменшилася до мінімуму $557 млн порівняно з максимальними показниками $40 млрд у листопаді 2021 року. Його акції впали майже на 50% після того, як стало відомо про масове зняття депозитів клієнтами банку.

Нагадаємо, американський First Citizens Bank уклав угоду про купівлю та передачу всіх депозитів та кредитів Silicon Valley Bank.

Американські закрили Silicon Valley Bank – одного з ключових кредиторів для технологічних стартапів. Крах Silicon Valley Bank є найбільшим з моменту банкрутства Washington Mutual у 2008 році – характерної події, яка спровокувала фінансову кризу.