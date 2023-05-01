JPMorgan выкупит First Republic Bank, США вводят временную администрацию в финансовом учреждении. Об этом написали в Bloomberg.

Таким образом, крупнейший банк США JPMorgan еще больше укрепил свои позиции.

JPMorgan обязуется взять на себя все депозиты, включая все незастрахованные депозиты, и практически все активы.

JPMorgan получит активы First Republic, включая около $173 млрд. кредитов и $30 млрд. ценных бумаг, а также $92 млрд. депозитов. JPMorgan и Федеральная корпорация страхования депозитов, организовавшая продажу, согласились разделить бремя убытков, а также любые возмещения по односемейным и коммерческим кредитам фирмы.

Напомним, First Republic заинтересовались около шести банков, среди которых JPMorgan, Citizens и PNC.

Собеседники издания Financial Times заявили, что правительство США хочет завершить процесс продаж First Republic до того, как банк начнет работать в понедельник утром.

К концу прошедшей рабочей недели рыночная стоимость First Republic уменьшилась до минимума $557 млн по сравнению с максимальными показателями $40 млрд в ноябре 2021 года. Его акции упали почти на 50% после того, как стало известно о массовом снятии депозитов клиентами банка.

Напомним, американский First Citizens Bank заключил соглашение о покупке и передаче всех депозитов и кредитов Silicon Valley Bank.

Американские закрыли Silicon Valley Bank – одного из ключевых кредиторов для технологических стартапов. Крах Silicon Valley Bank является крупнейшим с момента банкротства Washington Mutual в 2008 году – характерного события, спровоцировавшего финансовый кризис.