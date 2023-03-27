First Citizens покупает обанкротившийся банк Silicon Valley Bank

Американский First Citizens Bank заключил соглашение о покупке и передаче всех депозитов и кредитов Silicon Valley Bank (SVB).

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно заявлению Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC), банк в штате Северная Каролина заключил соглашение о покупке-принятии всех депозитов и ссуд SVB.

Соглашение предусматривает покупку активов SVB на сумму около 72 миллиарда долларов США со скидкой в 16,5 миллиарда долларов США.

Около 90 миллиардов долларов в ценных бумагах и других активах останутся в конкурсном управлении для распоряжения FDIC, тогда как федеральное учреждение также получило право повышения стоимости акций First Citizens на сумму до 500 миллионов долларов.

Примерная стоимость убытков Фонда страхования вкладов составляет около 20 миллиардов долларов, хотя точный размер будет определен после прекращения конкурсного управления.

"Это была отличная операция в партнерстве с FDIC, которая должна внушить доверие к банковской системе", - сказал в заявлении Фрэнк Холдинг-младший, главный исполнительный директор First Citizens.

Кредитор заявил, что возьмет на себя депозиты в размере 56 миллиардов долларов, а старые отделения заработают в составе First Citizens. Немедленных изменений в аккаунтах клиентов не будет.

Как пишет издание, власти США приняли чрезвычайные меры, чтобы укрепить доверие к финансовой системе после банкротства Silicon Valley Bank, введя новый механизм защиты для банков, который, по словам представителей Федерального резерва, был достаточно велик, чтобы защитить депозиты по всей стране.

По словам людей, осведомленных о ситуации, First Citizens подал заявку на приобретение SVB сразу после его краха.

Его заинтересованность в приобретении смутила некоторых наблюдателей, подвергших сомнению, есть ли у First Citizens достаточно средств, чтобы взяться за банкротство банка при поддержке FDIC. Согласно данным Федеральной резервной системы, к концу 2022 года First Citizens был 30-м по величине коммерческим банком США по размеру активов.

Но у банка есть опыт покупки разбитых конкурентов. С 2009 года он приобрел более 20 банков.

Напомним, что банковские регуляторы США закрыли Silicon Valley Bank – одного из ключевых кредиторов для технологических стартапов. По состоянию на конец прошлого года у него были активы около 209 млрд долларов. Крах Silicon Valley Bank является крупнейшим с момента банкротства Washington Mutual в 2008 году – характерного события, спровоцировавшего финансовый кризис.

После закрытия SVB такое же решение приняли и в отношении банка Signature Bank . Он является одним из основных банков криптовалютной промышленности.